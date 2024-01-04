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ПОЛІТИКА

Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО

04 січня 2024, 11:59
Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО
Фото: 5 канал
Воно відбудеться за тиждень.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає засідання Ради України-НАТО. 

Про це повідомляє речник НАТО Ділан Вайт у X(Twitter).

За його словами, засідання Ради України-НАТО відбудеться у середу, 10 січня, на рівні послів країн Альянсу.

Засідання збирають на прохання України після останніх масованих обстрілів росії.

"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скличе засідання Ради Україна-НАТО в середу, 10 січня, на рівні послів на прохання України після нещодавніх російських ракетних і безпілотних атак", - зазначив речник.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вчора повідомив, що Україна ініціює засідання Ради Україна-НАТО у відповідь на масовані атаки рф.

Уночі 2 січня російська армія повторила масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому – 29 грудня 2023 року. Основним напрямком удару став Київ. Ворог атакував цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об’єкти. Запустив 35 "шахедів" і близько 99 ракет.

війнаНАТОСтолтенбергатака рф

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