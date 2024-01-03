Рада Україна-НАТО проведе надзвичайне засідання у відповідь на масовані ракетні удари рф

Кулеба додав, що це є "важливим сигналом" євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору.

У відповідь на масовані російські удари по українських містах буде проведено надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО. На цьому, зокрема, обговорять посилення спроможностей протиповітряної оборони ЗСУ.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у (X)Twitter.

Глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що НАТО підтримало запит України на надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО "у відповідь на масовані ракетні та дронові удари росії".

"Однією з ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України", - розповів чиновник.

Кулеба додав, що це є "важливим сигналом" євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору.

Нагадаємо, Рада Україна-НАТО - це форум, у рамках якого можуть відбуватися консультації між нашою країною та країнами-членами Північноатлантичного альянсу на різних рівнях.

Ключовими предметами обговорення таких засідань є питання безпеки, зокрема війна росії проти України.

російська армія 2 січня знову атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе "Шахед". Головною метою удару став Київ. Ворог запустив по столиці велику кількість крилатих ракет, а також 10 гіперзвукових ракет "Кинджал", які були збиті.

Загалом сили протиповітряної оборони змогли збити 72 російські ракети з 99. Незважаючи на результативну роботу ППО, у Києві та низці областей є постраждалі. Щонайменше п'ятьох людей було вбито та понад 100 поранених.