Допомога Україні буде надана "одразу після канікул" і включатиме деякі "інновації" – Джонсон

Спікер Майк Джонсон заявив, що очікує на просування пакету, який включає допомогу Україні, коли Палата представників повернеться з канікул, і очікує, що цей пакет включатиме "деякі важливі нововведення".

Про це він розказав в інтерв'ю, пише The Hill.

Джонсон наголосив на складному становищі, в якому він опинився, маючи історично вузьку більшість у Палаті представників, але сказав, що він працював протягом поточного робочого періоду над розробкою пакету і планує винести його на голосування, коли Палата представників повернеться до роботи.

"Послухайте, що ми повинні зробити в епоху розділеного уряду - історично так склалося, що ми маємо будувати консенсус. Якщо ми хочемо просунути якусь партійну міру, мені потрібен кожен член парламенту, буквально. деякі речі мають бути двопартійними", - сказав Джонсон.

"Але коли справа доходить до доповнення, ми працюємо над досягненням консенсусу. Ми говорили з усіма членами, особливо зараз, під час роботи в окрузі. Коли ми повернемося після цього періоду роботи, ми будемо просувати продукт, але я думаю, що він буде мати деякі важливі інновації", - додав він.

Джонсон навів як приклад можливість надання кредиту Україні - ідея, яка набула певної популярності на початку цього місяця, як спосіб підтримати Україну таким чином, щоб заспокоїти занепокоєння консерваторів щодо надання більшої допомоги, оскільки Україна бореться проти російської агресії.

Спікер також згадав про закон " REPO для українців", який уповноважує президента заарештовувати російські суверенні активи, заморожені в США, і передавати їх Україні для використання проти росії.

"Закон про РЕПО, знаєте, якщо ми можемо використовувати арештовані активи російських олігархів, щоб дозволити українцям боротися з ними, це просто чиста поезія", - сказав Джонсон.

"Навіть президент Трамп говорив про кредитну концепцію, де ... ми не просто надаємо іноземну допомогу. Ми встановлюємо такі відносини, щоб вони могли повернути її нам, коли прийде час", - вважає республіканець.

Джонсон додав, що, прагнучи вивільнити американську енергію, він хоче мати експорт природного газу, який допоможе припинити фінансування військових зусиль путіна.

"Є багато речей, які ми повинні зробити, які ... мають більше сенсу і щодо яких, я думаю, у нас буде консенсус. Ми збираємо цей продукт разом, і ми запустимо його одразу після завершення роботи в окрузі", - підсумував Джонсон.

Це інтерв'ю з'явилося після того, як Джонсон дав зрозуміти, що має намір проштовхнути законодавство, яке забезпечить фінансування для України, але він ще не визначився, як саме це буде виглядати.

Раніше голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер заявив, що Спікер Палати представників США обіцяє внести на розгляд допомогу Україні одразу після великодніх свят.