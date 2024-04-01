Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Допомога Україні буде надана "одразу після канікул" і включатиме деякі "інновації" – Джонсон

01 квітня 2024, 11:38
Допомога Україні буде надана
https://mikejohnson.house.gov/
Спікер Майк Джонсон заявив, що очікує на просування пакету, який включає допомогу Україні, коли Палата представників повернеться з канікул, і очікує, що цей пакет включатиме "деякі важливі нововведення".

Про це він розказав в інтерв'ю, пише The Hill.

Джонсон наголосив на складному становищі, в якому він опинився, маючи історично вузьку більшість у Палаті представників, але сказав, що він працював протягом поточного робочого періоду над розробкою пакету і планує винести його на голосування, коли Палата представників повернеться до роботи.

"Послухайте, що ми повинні зробити в епоху розділеного уряду - історично так склалося, що ми маємо будувати консенсус. Якщо ми хочемо просунути якусь партійну міру, мені потрібен кожен член парламенту, буквально.  деякі речі мають бути двопартійними",  - сказав Джонсон.

"Але коли справа доходить до доповнення, ми працюємо над досягненням консенсусу. Ми говорили з усіма членами, особливо зараз, під час роботи в окрузі. Коли ми повернемося після цього періоду роботи, ми будемо просувати продукт, але я думаю, що він буде мати деякі важливі інновації", - додав він.

Джонсон навів як приклад можливість надання кредиту Україні - ідея, яка набула певної популярності на початку цього місяця, як спосіб підтримати Україну таким чином, щоб заспокоїти занепокоєння консерваторів щодо надання більшої допомоги, оскільки Україна бореться проти російської агресії.

Спікер також згадав про закон " REPO для українців", який уповноважує президента заарештовувати російські суверенні активи, заморожені в США, і передавати їх Україні для використання проти росії.

"Закон про РЕПО, знаєте, якщо ми можемо використовувати арештовані активи російських олігархів, щоб дозволити українцям боротися з ними, це просто чиста поезія", - сказав Джонсон. 

"Навіть президент Трамп говорив про кредитну концепцію, де ... ми не просто надаємо іноземну допомогу. Ми встановлюємо такі відносини, щоб вони могли повернути її нам, коли прийде час", - вважає республіканець. 

Джонсон додав, що, прагнучи вивільнити американську енергію, він хоче мати експорт природного газу, який допоможе припинити фінансування військових зусиль путіна. 

"Є багато речей, які ми повинні зробити, які ... мають більше сенсу і щодо яких, я думаю, у нас буде консенсус. Ми збираємо цей продукт разом, і ми запустимо його одразу після завершення роботи в окрузі", - підсумував Джонсон.

Це інтерв'ю з'явилося після того, як Джонсон дав зрозуміти, що має намір проштовхнути законодавство, яке забезпечить фінансування для України, але він ще не визначився, як саме це буде виглядати.

Раніше голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер заявив, що Спікер Палати представників США обіцяє внести на розгляд допомогу Україні одразу після великодніх свят.

 

підтримка УкраїниМайк Джонсон

Останні матеріали

Треба донатити. Україна тримається в умовах значного дефіциту боєприпасів – Філліпс О'Брайен
Бізнес & Фінанси
Треба донатити. Україна тримається в умовах значного дефіциту боєприпасів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 квітня 2024, 12:46
Запитання та відповіді. Gripen з ракетами Метеор були б корисними в повітряній війні України – Том Купер
Технології
Запитання та відповіді. Gripen з ракетами Метеор були б корисними в повітряній війні України – Том Купер
01 квітня 2024, 01:50
Вашингтон недбало ставиться до нацбезпеки. Чи дослухається Байден до своїх радників з оборони та нацбезпеки? – The Hill
Політика
Вашингтон недбало ставиться до нацбезпеки. Чи дослухається Байден до своїх радників з оборони та нацбезпеки? – The Hill
Переклад iPress – 29 березня 2024, 15:54
Це дальність, дурню. Українські F-16 поки не зможуть протистояти російським Су-35 з ракетами Р-37. Частина 3 – Том Купер
Технології
Це дальність, дурню. Українські F-16 поки не зможуть протистояти російським Су-35 з ракетами Р-37. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 29 березня 2024, 12:11
Роль ризиків у війні. Захід повинен переконливо показати, що він не боїться конфронтації з росією – Фабіян Гоффманн
Політика
Роль ризиків у війні. Захід повинен переконливо показати, що він не боїться конфронтації з росією – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 29 березня 2024, 09:21
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Політика
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Переклад iPress – 28 березня 2024, 16:55
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Політика
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 березня 2024, 12:04
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Політика
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Переклад iPress – 28 березня 2024, 09:00
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється