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Спікер Палати представників США обіцяє внести на розгляд допомогу Україні одразу після великодніх свят

01 квітня 2024, 09:27
Спікер Палати представників США обіцяє внести на розгляд допомогу Україні одразу після великодніх свят
Фото: Укрінформ
За словами Майка Джонсона, питання допомоги Києву буде першим на порядку денному.

Про це повідомив голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер, повідомляє американська телерадіомережа CBS News.

Після повернення до роботи питання допомоги Києву буде першим на порядку денному.

"Після того, як ми ухвалили всі законопроекти, які фінансують федеральний уряд, я вірю, що це матиме переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроект на стіл президента", - заявив голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер.

Палата представників має повернутися з великодніх канікул 9 квітня.

 
Сенат СШАпідтримка УкраїниМайк ДжонсонМайк Тернер

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