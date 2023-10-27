Допомога Україні має включати гарантії того, що "кошти не будуть розкрадені" – Фіцо

Новообраний прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що €50 млрд допомоги Україні повинні включати гарантії того, що "кошти не будуть розкрадені".

Про це повідомляє The Guardian.

"Україна є однією з найбільш корумпованих країн у світі, і ми обумовлюємо надмірну фінансову підтримку гарантіями того, що європейські гроші, включаючи словацькі, не будуть розкрадені", - заявив Фіцо.

Лідера Словаччини обрали лише в середу. На своїй передвиборчій кампанії він пообіцяв припинити військову підтримку України і критикував санкції проти росії.

Його заклик щодо умов допомоги ЄС Україні прозвучав під час вчорашніх дебатів на дводенному саміті лідерів ЄС. Там же Фіцо приєднався до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в критиці допомоги Україні.

Фіцо сказав, що частина будь-якої підтримки ЄС Україні має спрямовуватися на оновлення інфраструктури Словаччини вздовж її східного кордону з Україною, а також на підтримку словацьких компаній у відновленні України.

Фіцо заявив, що готовий підтримати збільшення внеску Словаччини до бюджету ЄС на €400 млн протягом наступних чотирьох років, навіть незважаючи на те, що фінанси країни спустошені.

Нагадаємо, у вересні у Словаччині відбулися парламентські вибори. Найбільше голосів набрала антиукраїнська партія Smer-SD, яку очолює Роберт Фіцо.