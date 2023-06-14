Допомогу Україні після підриву Каховської ГЕС запропонували вже 16 країн Євросоюзу

Євросоюз також виділив додаткові пів мільйона євро для задоволення потреб на місцях.

Уже 16 країн Європи запропонували надати Україні допомогу через Механізм цивільного захисту Європейського Союзу після знищення російськими окупантами дамби на Каховській гідроелектростанції.

Про це повідомила Єврокомісія в Telegram.

Як розповіли в ЄК, залучені країни доставили в постраждалі райони цистерни з водою, човни, рятувальне обладнання, насоси для відкачування води, генератори та інші “життєво необхідні” техніку й обладнання.

Також Євросоюз розгорнув три мобільні водоочисні станції з метою вирішення проблем із доступом до питної води на території, яка постраждала від підриву ГЕС. Згідно з повідомленням, кожна така станція може виробляти 120 тисяч літрів чистої води на добу.

"Гуманітарні партнери ЄС в Україні переорієнтували свою поточну діяльність на надання життєво необхідної допомоги постраждалому населенню, включаючи постачання питної води, готових до вживання продуктів харчування, грошової допомоги та розподіл обладнання для об’єктів укриття", – додали в Європейській комісії.

Там також зазначили, що Євросоюз мобілізував додаткові 500 тисяч євро на подальшу підтримку гуманітарних операцій в постраждалій зоні для задоволення нагальних потреб на тлі руйнування греблі. "Це на додаток до 200 мільйонів євро гуманітарної допомоги, вже виділених Україні у 2023 році", – уточнили в пості.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС. Через підрив вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей.