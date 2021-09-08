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Допомогу в гасінні лісових пожеж у Греції надають 22 країни

Від імені грецького народу я хотів би висловити нашу сердечну вдячність усім країнам, які надіслали допомогу та ресурси для боротьби з лісовими пожежами. Ми вдячні вам за те, що ви стоїте поруч з Грецією в ці важкі часи
Прем’єр Греції Киріакос Міцотакіс подякував 22 країнам, які надали допомогу в гасінні лісових пожеж.
Допомогу в гасінні лісових пожеж у Греції надають 22 країни Фото: ANA-MPA
Про це повідомляє "Європейська правда".
 
"Від імені грецького народу я хотів би висловити нашу сердечну вдячність усім країнам, які надіслали допомогу та ресурси для боротьби з лісовими пожежами. Ми вдячні вам за те, що ви стоїте поруч з Грецією в ці важкі часи ", - написав Міцотакіс у Twitter.
 
Зокрема, свою допомогу надали 11 членів ЄС (Австрія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Франція, Німеччина, Польща, Румунія, Словаччина, Іспанія та Швеція), а також Єгипет, Ізраїль, Кувейт, Молдова, Катар, Сербія, Швейцарія, Україна, Об'єднані Арабські Емірати, Велика Британія та США.
 
Як повідомлялося, українські рятувальники в суботу ліквідували у Греції окремі осередки лісових пожеж по фронту 2250 метрів та врятували два населених пункти – Спатарі і Метохі.
 
Як відомо, Україна у п’ятницю спрямувала до Греції 100 пожежників для боротьби з масштабними лісовими пожежами, які спалахнули по всій країні на тлі рекордної спеки.
 
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09 08 2021 09:48
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