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Дослідники дізналися, де живуть найщасливіші люди

Близько 71% опитаних сказали, що вони відчували велике задоволення за день до опитування
Згідно з даними дослідження Gallup Global Emotions люди у всьому світі стають більш розлюченими, напруженими та стурбованими, але є країни, де люди щасливіші за інших.
Дослідники дізналися, де живуть найщасливіші люди Фото: AFP

"Згідно з новим глобальним опитуванням, люди в усьому світі стають більш розлюченими, напруженими та стурбованими", - йдеться у дослідженні Gallup Global Emotions, повідомляє  BBC.

Зі 150 тис. людей, опитаних у більш ніж 140 країнах, третина сказали, що вони часто зазнають стресу, а щонайменше один з п'яти опитаних відчуває сильну печаль чи гнів.

Найбільш негативною країною за емоційним станом населення виявився Чад, друге місце посів Нігер. Найбільш позитивно налаштованими виявилися мешканці Парагваю та Панами.

Близько 71% опитаних сказали, що вони відчували велике задоволення за день до опитування. Опитування також виявило, що рівень стресу у світі лишається на високому рівні, рівні занепокоєння та смутку серед людей у всьому світі також зросли. Близько 39% опитаних сказали, що вони відчували стурбованість напередодні опитування, а 35% - відчували стрес напередодні.

Топ-5 країн позитивним настроєм населення:

Парагвай, Панама, Гватемала, Мексика, Сальвадор.

Топ-5 країн з негативним настроєм населення:

Чад, Нігер, Сьєрра-Леоне, Ірак, Іран.

Нагадаємо, що Times назвав ТОП-100 найвпливовіших людей.

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26 04 2019 20:38
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