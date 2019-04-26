Дослідники дізналися, де живуть найщасливіші люди
"Згідно з новим глобальним опитуванням, люди в усьому світі стають більш розлюченими, напруженими та стурбованими", - йдеться у дослідженні Gallup Global Emotions, повідомляє BBC.
Зі 150 тис. людей, опитаних у більш ніж 140 країнах, третина сказали, що вони часто зазнають стресу, а щонайменше один з п'яти опитаних відчуває сильну печаль чи гнів.
Найбільш негативною країною за емоційним станом населення виявився Чад, друге місце посів Нігер. Найбільш позитивно налаштованими виявилися мешканці Парагваю та Панами.
Близько 71% опитаних сказали, що вони відчували велике задоволення за день до опитування. Опитування також виявило, що рівень стресу у світі лишається на високому рівні, рівні занепокоєння та смутку серед людей у всьому світі також зросли. Близько 39% опитаних сказали, що вони відчували стурбованість напередодні опитування, а 35% - відчували стрес напередодні.
Топ-5 країн позитивним настроєм населення:
Парагвай, Панама, Гватемала, Мексика, Сальвадор.
Топ-5 країн з негативним настроєм населення:
Чад, Нігер, Сьєрра-Леоне, Ірак, Іран.
Нагадаємо, що Times назвав ТОП-100 найвпливовіших людей.
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