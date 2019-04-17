Times назвав ТОП-100 найвпливовіших людей

Особливістю цього року стала відсутність у списку диктаторів на кшталт Кім Чен Ина чи Володимира Путіна

Американський журнал Times оприлюднив рейтинг 100 найбільш впливових людей на планеті в 2019 році, до якого потрапили політичні, релігійні й фінансові лідери, керівники бізнес-компаній, артисти, співаки, журналісти, спортсмени, активісти.

Особливістю цього року стала відсутність у списку диктаторів на кшталт Кім Чен Ина чи Володимира Путіна, а також знову друга позиція в категорії "Лідери" для Дональда Трампа, повідомляє "Укрінформ".

Журнал традиційно розділив рейтинг за п'ятьма категоріями - "Піонери", "Артисти", "Лідери", "Ікони" й "Титани".

Так, у категорії "Піонери" на перших сходинках відзначені, зокрема, канадська акторка Сандра О (Sandra Oh), американська акторка і модель Індайа Мур (Indya Moore), письменник з Ямайки Марлон Джеймс.

Рейтинг у категорії "Артисти" очолив американський актор і продюсер Дуейн Джонсон. Разом з ним до топ-списку потрапили акторка і телережисер Регіна Кінг, акторка Емілія Кларк, співачка Аріана Гранде, корейська поп-група BTS.

Категорію "Лідери" очолила спікер Палати представників американського Конгресу, конгресвумен від Демократичної партії Ненсі Пелосі, яка кинула серйозний виклик главі Білого дому з початку 2019 року. Саме ж президент США Трамп опинився на наступній сходинці, як і минулого року. На третьому місці визначена шведська школярка – активістка в питаннях збереження клімату Грета Ернман, яка стала натхненницею студентського руху по всьому світу за майбутнє без забрудненої атмосфери та збереження навколишнього середовища. Крім того, до списку впливових лідерів потрапили Папа Римський Франциск, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, голова КНР Сі Цзіньпін, тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо, спецпрокурор США Роберт Мюллер, інші керівники й лідери.

У категорії "Ікони" на першій позиції опинилася американська співачка Тейлор Свіфт. За нею йдуть екс-перша леді США Мішель Обама та американський кінорежисер і продюсер Спайк Лі. Також у цій категорії визначені співачка Леді Гага, художник Девід Хокні, дизайнер П'єрпаоло Піччолі, багаторазова олімпійська чемпіонка й чемпіонка світу з Південної Африки Кастер Семеня.

За версією журналу Time, "Титанами" цього року стали єгипетський футболіст Мохаммед Салах, баскетболіст Леброн Джеймс, співзасновниця й керівник сервісу модного одягу Rent the Runway Дженіфер Хаймен. Крім того, у цій категорії відзначений керівник Facebook Марк Цукерберг, журналістка Гейлі Кінг, голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл, та інші.

Журнал Time публікує рейтинг 100 найбільш впливові людей світу вже 20 років поспіль.

Нагадаємо, що журнал Time оголосив Людину року: у 2018 таке звання отримала не одна людина, а група журналістів.