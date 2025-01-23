"Бури, бейбі, бури". Як Дональд Трамп може покласти край правлінню путіна – TIME

Трохи позитиву навколо повернення Трама до Білого Дому в США. Два науковці з Єльського університету, які мають тісні зв’язки з оточенням Трампа і допомагали свого часу зятю Трампа Джареду Кушнеру, вважають, що російська економіка у вкрай поганому стані. На думку Джеффрі Зонненфельда та Стівена Тіана, Трамп може жорсткими санкціями покласти край правлінню путіна, скинувши російську економіку в прірву.

Президент Дональд Трамп у свій перший день показав, що він може бути ближчим до виконання передвиборчої обіцянки, ніж вважали скептики. Трамп має важелі, щоб змусити путіна швидко припинити російсько-українську війну, якщо він відмовиться від млявого, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Байдена. На цьому наголошують науковці Джеффрі Зонненфельд та Стівен Тіан, які провели новий оригінальний економічний аналіз, і анонсують його у TIME.

У перший день перебування на посаді Трамп вперше за кілька тижнів публічно висловив свої погляди на вторгнення путіна в Україну під час прес-конференції в Овальному кабінеті. "Я думаю, що Зеленський хоче мирної угоди, але я не знаю, чи хоче її путін, – сказав Трамп, – Я думаю, що у росії будуть справжні проблеми.... Я думаю, що путін руйнує росію".

Зонненфельд та Тіан вважають, що Трамп має рацію. У той час як росія зазнає невдач на полі бою, кількість втрат наближається до 700 000, вона покладається на північнокорейські війська та іранські безпілотники, путін не просунув свій військовий порядок денний, а путінська економіка, що підживлюється війною, виснажила життєздатність країни в усіх секторах. путін скоротив реінвестиції в свою промислову базу і захопив контроль над більшістю приватних підприємств, знищивши колись могутню індустріальну міць країни. Коротко кажучи, він підтримує "енергетичну піч" росії, підкидаючи туди меблі з вітальні.

росія у справжній біді, переконані автори, її економіка розвалюється, а путін руйнує росію. І що ще важливіше, повернення Трампа може зіштовхнути російську економіку з обриву та завдати смертельного удару по путінському режиму, що хитається. Сьогодні Трамп заявив, що його санкції відрізали Ірану можливість фінансувати проксі-тероризм Хамасу, Хезболли і хуситів, що було можливим завдяки млявому впровадженню санкцій Байденом. Аналогічно, за умови належного застосування санкцій, російська економіка до Великодня буде на межі краху.

Те, що повернення Трампа може покласти край правлінню путіна, зауважують автори, здавалося неймовірним ще кілька тижнів тому. Багато прихильників України відкрито побоювалися, що Трамп може нав'язати Україні погану мирну угоду, яка буде рівнозначна капітуляції, на тлі часто декларованого Трампом наміру "закінчити" війну в перший же день свого перебування на посаді. Але так само, як Трамп продемонстрував готовність еволюціонувати в питаннях бізнесу після того, як він дізнався факти, схоже, Трамп так само змінив свою позицію щодо путіна після того, як він дізнався, наскільки слабкою є російська економіка насправді.

Інакше кажучи, російська економіка розвалюється – путін канібалізує продуктивну економіку, щоб фінансувати свою військову машину. Якщо путін втратить джерело несподіваних доходів від продажу нафти, яке підтримувало його останні три роки, то його режим майже напевно зазнає краху. путін вже вичерпав резерви росії на чорний день, виснаживши її колись грізні валютні резерви, і ніхто не бажає фінансувати дефіцит російського бюджету, купуючи нікому не потрібні російські облігації. Тим часом російський рубль обвалюється як валюта, яку демпінгує навіть Китай, російський центральний банк вичерпав свою вогневу міць, а путін не може скоротити витрати, якщо не зменшить фінансування власної вартісної воєнної машини. росія не може компенсувати втрату експорту нафти, оскільки вона вже втратила 90% свого колишнього експорту природного газу завдяки тому, що Європа нарешті відмовилася від залежності від російського трубопровідного газу. Крім експорту енергоносіїв, країна мало що дає світовій економіці.

Доходи від продажу нафти є потужним важелем тиску на російську економіку, і Трамп зрозумів силу цього важеля так, як цього не зробила адміністрація Байдена. Перспективи російських продажів нафти тепер зовсім інші, і повний економічний крах росії виглядає набагато більш імовірним. З обіцянками Трампа знизити ціни на нафту і збільшити внутрішній видобуток нафти в США на 3 мільйони барелів на день, світ більше не потребуватиме російського видобутку нафти в тій же мірі, й путіну доведеться боляче продавати нафту за цінами, нижчими за беззбитковість, або ще гірше.

За даними Saudi Aramco, беззбитковість буріння російської нафти становить колосальні 44 долари за барель, що є найвищим показником для будь-якого великого виробника нафти і вдвічі перевищує витрати Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Ірану та інших великих виробників нафти – частково через недоступність основних російських нафтових родовищ глибоко в Арктиці.

Відтак між його підвищеною беззбитковою вартістю видобутку нафти в 44 долари за барель і витратами, які, за оцінками авторів, становлять близько 20-30 доларів за барель на доставку цієї нафти на ринок, путін буде втрачати гроші, коли ціна на нафту впаде нижче поточного рівня. Навіть якщо путіну не буде боляче від органічного падіння цін на нафту, якщо Трамп запровадить додаткові санкції та експортні обмеження для російських нафтових компаній, за що виступав кандидат на посаду міністра фінансів Скотт Бессент під час слухань щодо його затвердження, то путін буде майже благати про полегшення, оскільки його економіка впаде, а експортні надходження від неї будуть придушені.

"Історія нагадує, що цей план економічного тиску на росію успішно спрацьовував і раніше. Холодна війна закінчилася значною мірою через несподіваний крах російської економіки, якого багато експертів не очікували, але вразливість якої зрозумів Рональд Рейган, лідер, який керувався більше інтуїцією, ніж ретельним аналізом питань. Тепер у Трампа є можливість проколоти путінську пропагандистську кулю і задушити російську економіку до повного краху, якщо він вирішить це зробити", – завершують статтю Джеффрі Зонненфельд та Стівен Тіан.

Про авторів: Джеффрі Зонненфельд – професор практики лідерства ім. Лестера Крауна та президент Єльського інституту лідерства для вищого керівництва. Він був неофіційним радником п'яти президентів США і допомагав Джареду Кушнеру на конференції "Мир через процвітання" в Бахрейні в 2019 році, на якій були розроблені Абрахамські угоди і глобальний інвестиційний фонд для підйому економіки Палестини і сусідніх арабських держав, а також фінансування транспортного коридору вартістю 5 мільярдів доларів, який з'єднає Західний берег річки Йордан і сектор Газа. Стівен Тіан є науковим директором Єльського інституту лідерства вищого керівництва. Раніше він працював у Державному департаменті США над питаннями іранського ядерного нерозповсюдження в офісі заступника міністра.

Джерело: TIME