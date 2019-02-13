Доступ лікарів до Гриба і Вишинського має бути синхронним, - Денісова

"Українська сторона готова забезпечити ці умови лише за можливості синхронного доступу лікарів до українського політв’язня Павла Гриба, який перебуває у надкритичному стані"

Україна готова забезпечити доступ лікарів до обвинуваченого у держзраді керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського тільки у разі синхронного доступу медиків до українського політв’язня Павла Гриба.

Про це повідомила у Facebook уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, яка сьогодні у Брюсселі зустрілася з директором Європейської служби зовнішньої дії з роботи з державами Східного партнерства та РФ Люком Девінем та начальником відділу РФ Європейської служби зовнішньої дії по роботі з державами Східного Партнерства і РФ Дірком Шубелем.

"Люк Девінь повідомив мені, що нещодавно його представники зустрілися з уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою. Під час зустрічі йшлося про можливість доступу лікарів до Кирила Вишинського, який підозрюється у вчиненні державної зради. Українська сторона готова забезпечити ці умови лише за можливості синхронного доступу лікарів до українського політв’язня Павла Гриба, який перебуває у надкритичному стані", - написала вона.

За її словами, під час розмови європейські дипломати запевнили, що ЄС має чітку позицію щодо українських військовополонених.

"Вони переконані, що наші моряки мають право на захист згідно з нормами міжнародного гуманітарного права. Також очікують від РФ надання належної медичної допомоги пораненим та безперешкодного доступу до них консульських співробітників", - зазначила омбудсмен.

Вона наголосила, що основною вимогою до РФ залишається негайне та безумовне звільнення 24 захоплених військовополонених моряків, що передбачено Третьою Женевською Конвенцією.

"Європейський Союз також має незмінну позицію щодо вільного проходу всіх суден через Керченську протоку", - додала Денісова.

Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ продовжив на 6 місяців арешт викраденого в Білорусі громадянина України Павла Гриба, якого в Росії звинувачують у тероризмі. Міністерство закордонних справ України у зв'язку з цим висловило протест.

Павла Гриба затримали в Мінську 24 серпня минулого року. Він поїхав туди, як стверджує, на зустріч з дівчиною. Після затримання Павло зник, і лише 7 вересня знайшовся в СІЗО Краснодару. ФСБ висунуло йому звинувачення у підготовці теракту.

Також, Україна повідомила партнерам із ЄС про критичний стан здоров’я політв’язня Павла Гриба.