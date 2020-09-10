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Доступ на британський ринок матимуть 98% українських товарів - Мінекономіки

Угода передбачає рівень лібералізації умов торгівлі товарами та послугами між Україною та Великої Британії на рівні не нижчому, ніж передбачено в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
Завдяки підписаній Угоді про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство з Великою Британією близько 98% всіх українських товарів матимуть вільний доступ на ринок цієї країни.
Доступ на британський ринок матимуть 98% українських товарів - Мінекономіки Фото: mint.net.ua

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у Фейсбуці.

Зазначається, що Угода це забезпечить подальший поступальний розвиток відносин України з Великою Британією після закінчення перехідного періоду, який передбачено угодою про її вихід зі складу Європейського Союзу.

"Підписання цієї Угоди гарантує Україні преференційний доступ до ринку Британії, що є важливою складовою розвитку взаємовигідних відносин між країнами. Зокрема, квотування за деякими товарами збільшиться від 13% до 20%, що стимулюватиме український експорт. Крім того, умови доступу до ринку Британії та ЄС будуть швидко розширені, адже її перегляд відбудеться вже у 2022 році", - прокоментував перспективи України заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка.

Зокрема, Угода передбачає рівень лібералізації умов торгівлі товарами та послугами між Україною та Великої Британії на рівні не нижчому, ніж передбачено в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. З дати набуття чинності Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство з Великою Британією відбудеться повна лібералізація 98% товарної номенклатури, а з 2023 року для України лібералізованими будуть ще 2% товарів. Кількість тарифних квот для України становить 36+4 додаткові. Нульові тарифні квоти встановлюються британською стороною додатково до наданих в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

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09 10 2020 14:06
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