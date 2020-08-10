Виробники шотландського віскі зраділи новій угоді України з Британією

Ця угода забезпечить безперешкодний доступ шотландського віскі до українського ринку та надалі гарантує, що шотландський віскі матиме статус товару захищеного географічного походження в Україні

Салліс відзначив, що Україна є перспективним ринком для шотландського віскі. У 2019 році в Україну експортували понад 1 млн пляшок.

Директор з питань міжнародного партнерства Асоціації шотландського віскі Том Салліс привітав укладення торговельної угоди між Британією та Україною.

Про це повідомила пресслужба британського уряду після підписання угоди, інформує "Європейська правда".

Салліс відзначив, що Україна є перспективним ринком для шотландського віскі. У 2019 році в Україну експортували понад 1 млн пляшок.

"Ця угода забезпечить безперешкодний доступ шотландського віскі до українського ринку та надалі гарантує, що шотландський віскі матиме статус товару захищеного географічного походження в Україні", - цитує урядова пресслужба Салліса.

8 жовтня Україна та Британія підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, яка замінить Угоду про асоціацію у торгівлі з Британією після Brexit.

Британія також погодила кредитні гарантії до 2,5 млрд фунтів для торгівлі з Україною.

Крім угоди про стратегічне партнерство Україна і Британія 7 жовтня підписали меморандум, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ - зокрема, йдеться про спільне виробництво ракетних катерів.

Нагадаємо, що Україна підписала угоду про співробітництво з Великою Британією