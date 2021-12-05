"Доступна іпотека 7%": банки видали 238 кредитів на 200 мільйонів

У програмі задіяно 21 регіон та м. Київ

Уповноважені банки з виконання держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом 11 травня підписали 238 кредитних договорів на загальну суму 200,704 млн грн.

71,34% позик видали на вторинному ринку, 28,66% - на первинному, повідомляє "Економічна правда".

"Уповноваженими банками розглядаються 517 заявок на участь у програмі на загальну суму 455,474 млн грн, з яких 23,5% становить первинний ринок і 76,5% - вторинний", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у програмі задіяно 21 регіон та м. Київ.

Відповідно до наданих громадянами заявок на отримання кредитів найактивнішими у минулому тижні були:

м. Київ (36,16%)

Київська обл. (26,71%)

Харківська обл. (7,01%)

Львівська обл. (6%)

Рівненська обл. (3,95%).

"14 уповноважених банків, які долучилися до держпрограми, продовжують удосконалювати власні процедури відповідно до умов програми, розробляють інформаційні матеріали для потенційних позичальників, проводять навчання персоналу тощо", - заявили у Мінфіні.

У відомстві додали, що саме банк приймає рішення стосовно видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.

Фото: Економічна правда

Нагадаємо, що банки підписали 217 договорів за "Доступною іпотекою 7%". Станом на 5 травня за програмою "Доступної іпотеки 7%" уповноважені банки видали 217 іпотечних позик на суму 182,24 млн грн, переважно йдеться про вторинний ринок.