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Банки підписали 217 договорів за "Доступною іпотекою 7%"

Наразі до програми долучені 14 банків
Станом на 5 травня за програмою "Доступної іпотеки 7%" уповноважені банки видали 217 іпотечних позик на суму 182,24 млн грн, переважно йдеться про вторинний ринок.
Банки підписали 217 договорів за "Доступною іпотекою 7%" Фото: an-selena.ru

Угоди на первинному ринку нерухомості становили 28,92%, на вторинному - 71,08%, повідомляє "Економічна правда".

Уповноваженими банками розглядаються 468 заявок на участь у програмі на загальну суму 410,74 млн грн, з яких 26,61% становить первинний ринок і 75,39% - вторинний.

Найбільше кредитів видали у Києві (43,0%) та області (34,4%). Далі розташувалася Харківська (8,7%) та Львівська (8,4%) області.

Попри карантинні обмеження та передсвяткові дні, у порівнянні з даними початку минулого тижня кількість виданих кредитів зросла на 25%, кількість заявок - на 15%.

Наразі до програми долучені 14 банків.

Нагадаємо, що міністр фінансів Сергій Марченко заявив про недостатній темп видачі іпотечних кредитів у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%".

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06 05 2021 09:56
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