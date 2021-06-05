Банки підписали 217 договорів за "Доступною іпотекою 7%"
Угоди на первинному ринку нерухомості становили 28,92%, на вторинному - 71,08%, повідомляє "Економічна правда".
Уповноваженими банками розглядаються 468 заявок на участь у програмі на загальну суму 410,74 млн грн, з яких 26,61% становить первинний ринок і 75,39% - вторинний.
Найбільше кредитів видали у Києві (43,0%) та області (34,4%). Далі розташувалася Харківська (8,7%) та Львівська (8,4%) області.
Попри карантинні обмеження та передсвяткові дні, у порівнянні з даними початку минулого тижня кількість виданих кредитів зросла на 25%, кількість заявок - на 15%.
Наразі до програми долучені 14 банків.
Нагадаємо, що міністр фінансів Сергій Марченко заявив про недостатній темп видачі іпотечних кредитів у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%".
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