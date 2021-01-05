Марченко про "Доступну іпотеку 7%": Темп видачі кредитів недостатній

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про недостатній темп видачі іпотечних кредитів у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%".

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Слово і діло", повідомляє "Економічна правда".

"Темп недостатній. Але за півтора місяці очікувати, що темп буде шалений і ми будемо роздавати в день по тисячі кредитів, це було б досить нереалістично. У нас цих очікувань не було - ми чітко розуміли, в якому стані перебуває ринок іпотечного кредитування.

До запуску програми "Доступна іпотека", в нас іпотеку видавало кілька банків. Якщо я не помиляюся, два банки видавали іпотеку - вдумайтеся, в ці слова. Всі інші банки навіть не мали власних програм іпотечного кредитування. Їм цей ринок був нецікавий, тому що вони бачили його ризиковим, їм не хотілося працювати з мінімальними кредитами, відволікати своїх працівників на цю сферу", - заявив Марченко.

"Зараз у нас в програмі вже 14 банків: доєдналися до перших семи ще чотири банки. Ми вже видали більше 173 (станом на 26 квітня - ред.) кредитів. Це ніщо, порівняно з нашими очікуваннями, тому що наші очікування на цей рік - 5000 кредитів. Але я бачу як розгортаються ці процеси - розгортаються досить повільно, ми їх пришвидшуємо, надаємо банкам пояснення, інструктуємо їх, - якщо необхідно буде змінювати постанову, ми готові.

Тобто, питання, в даному випадку, в інертності самої банківської системи, я б так сказав", - додав він.

Нагадаємо, що обсяги іпотечного кредитування торік зросли на 11,5%