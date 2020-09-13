"Доступні кредити 5-7-9%" розширять на фермерів - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що програму "Доступні кредити 5-7-9%" планується розширити на фермерів, постраждалих від посухи.
Джерело: Зеленський на Одещині, повідомляє пресслужба президента, зазначає "Економічна правда".
Деталі: За його словами, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства отримало завдання щодо підготовки програми підтримки фермерів, які постраждали від посухи. Зокрема, передбачається розширення програми "Доступні кредити 5-7-9%".
Пряма мова: "Я говорив з фермерами. Поставили завдання. Крім програми "5-7-9%", буде виділено частину в цій програмі для фермерів. Перш за все для тих, які постраждали від посухи в Україні".
Деталі: Президент наголосив, що за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" видано позик на суму 6 млрд грн.
Крім того, профільні міністерства мають розробити програми зрошування.
Зеленський зазначив, що уряд має вирішити питання страхування врожаю.
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