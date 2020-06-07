"Доступні кредити 5-7-9%": За минулий тиждень банки видали 135 кредитів
Банки у рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" за минулий тиждень видали 135 нових кредитів на загальну суму близько 300 млн грн (281,042 млн грн).
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну, зазначає "Економічна правда".
Загалом, станом на 6 липня 2020 року, вже видали 1034 кредити на загальну суму більше 1 млрд грн (1091,443 млн грн).
"Упродовж останніх кількох тижнів динаміка програми значно пожвавилась за рахунок рефінансування раніше отриманих кредитів.
Але попит на інвестиційні кредити зберігається на високому рівні, що свідчить про наміри підприємців розвиватися попри кризу. Портфель інвестиційних кредитів вже перетнув позначку у 550 млн грн., і банки продовжують розглядати нові заявки", - йдеться у повідомленні.
Також на минулому тижні набрало чинності рішення уряду, щодо спрощення умов участі в програмі "Доступні кредити 5-7-9%" для мікро- та малого бізнесу. Зокрема, було пом’якшено вимоги до обов’язкової прибутковості діючого бізнесу, знято обмеження щодо напрямків використання коштів та максимальної суми кредиту.
Нагадаємо, що Кабмін пом'якшив вимоги до позичальників
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