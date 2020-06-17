"Доступні кредити 5-7-9%": Кабмін пом'якшив вимоги до позичальників
Кабмін зняв обмеження щодо максимальної суми кредиту за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" та розширив доступ підприємців до цієї програми.
Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 17 червня, зазначає "Економічна правда".
За словами глави Мінфіну Сергія Марченка, передбачені зміни щодо пом'якшення вимог до обов'язкової прибутковості бізнесу, що діє, а також - зняття обмежень щодо напрямів використання цих коштів.
Крім цього, у рамках держпрограми підприємці можуть отримати кредити на розвито бізнесу терміном до 5 років розміром до 3 млн грн.
Держава при цьому компенсує бізнесу частину відсотків по кредиту - ставки складають від 5% до 9% річних.
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