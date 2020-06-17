Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

"Доступні кредити 5-7-9%": Кабмін пом'якшив вимоги до позичальників

У рамках держпрограми підприємці можуть отримати кредити на розвито бізнесу терміном до 5 років розміром до 3 млн грн.
За словами глави Мінфіну Сергія Марченка, передбачені зміни щодо пом'якшення вимог до обов'язкової прибутковості бізнесу, що діє, а також - зняття обмежень щодо напрямів використання цих коштів.
"Доступні кредити 5-7-9%": Кабмін пом Цифровая подпись для кредитного договора

Кабмін зняв обмеження щодо максимальної суми кредиту за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" та розширив доступ підприємців до цієї програми.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 17 червня, зазначає "Економічна правда".

За словами глави Мінфіну Сергія Марченка, передбачені зміни щодо пом'якшення вимог до обов'язкової прибутковості бізнесу, що діє, а також - зняття обмежень щодо напрямів використання цих коштів.

Крім цього, у рамках держпрограми підприємці можуть отримати кредити на розвито бізнесу терміном до 5 років розміром до 3 млн грн.

Держава при цьому компенсує бізнесу частину відсотків по кредиту - ставки складають від 5% до 9% річних.

Читайте також: Попит на антикризову державну підтримку бізнесу перевищив мільярд гривень

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 06 2020 16:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Київ закупив 400 камер для розпізнавання людей з підвищеною температурою

Київ закупив 400 камер для розпізнавання людей з підвищеною температурою

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.