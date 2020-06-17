Попит на антикризову державну підтримку бізнесу перевищив мільярд гривень

Попит на "Доступні кредити 5-7-9%" від українського бізнесу вже перевищив мільярд гривень

Банки-партнери державної програми розвитку мікро- та малих підприємств «Доступні кредити 5-7-9%» третій тиждень приймають заявки на нові інструменти програми, які уряд ввів в час карантину.

Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, повідомляє "Громадське".

За минулий тиждень ці банки видали 34 нових кредити на загальну суму 23,71 млн грн.

Загалом, станом на 15 червня 2020 року вже видали 639 кредитів на загальну суму 404,76 млн грн.

На минулому тижні до програми долучився «Креді Агріколь Банк». Тож, відповідно, клієнти вже 16 банків України мають можливість отримати позику за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Йдеться про "Укргазбанк", "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укрексімбанк", "Львів", "ПУМБ", "КРЕДОБАНК", "Альфа-Банк", "Банк Альянс", "ТАСКОМБАНК", "Банк Восток", "Полікомбанк", "Мегабанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Глобус" та "Креді Агріколь Банк".

На цьому тижні Фонд розвитку підприємництва, який адмініструє Програму, планує підписання відповідної угоди з ОТП Банком.

У самому Мінфіні раніше казали, що банки відмовляють кожній другій заявці у межах програми "5-7-9%".

Нагадаємо, з 1 лютого 2020 року в Україні стартувала затверджена урядом програма «Доступні кредити 5-7-9%». Надання трьох можливих ставок - 5%, 7% або 9% - за кредитами залежатиме від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менше ніж до 5% річних.

16 квітня в уряді повідомили, що через кризу розширюють програму пільгового кредитування малого бізнесу. Так, на неї планують витратити 35 мільярдів гривень.

Раніше, кредити під 5-7-9% річних уряд планував видавати лише українцям, які створюють новий бізнес. Наразі ж її поширили і на тих підприємців, які постраждали від кризи та карантину.

У межах оновленої програми позику під низький відсоток (5-7-9%), банки видають кредити малому бізнесу для виплати зарплат, поповнення обігових коштів або ж рефінансування вже наявних банківських позик. Щоб отримати цей пільговий кредит від держави в період карантину, підприємцю потрібно зберегти щонайменше 80% робочих місць.

Нагадаємо, що парламентарі заборонили банкам нараховувати штрафи за кредитами під час карантину