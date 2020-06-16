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Парламентарі заборонили банкам нараховувати штрафи за кредитами під час карантину

У пояснювальній записці зазначено, що запровадження цих змін дозволить уповільнити економічний спад, зберегти підприємства від банкрутства та робочі місця, сприяти наповненню державного та місцевих бюджетів
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №3297, який передбачає недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами в період дії карантину, встановленого через коронавірус.
Парламентарі заборонили банкам нараховувати штрафи за кредитами під час карантину Фото: president.gov.ua

Проєкт закону 16 червня підтримали 344 народних депутатів, повідомляє "Громадське". 

Законом депутати пропонують звільнити позичальника від неустойки, штрафу, пені за прострочення виплати кредиту у період карантину, запровадженого через епідемію коронавірусу, а також у 30-денний період після завершення карантину. 

У пояснювальній записці зазначено, що запровадження цих змін дозволить уповільнити економічний спад, зберегти підприємства від банкрутства та робочі місця, сприяти наповненню державного та місцевих бюджетів.

Також, на думку авторів законопроєкту, це пришвидшить відновлення економіки після закінчення карантину, сприятиме зростанню доходів роботодавців і працівників та забезпеченню своєчасної виплати заробітних плат.

Нагадаємо, що Зеленський знову обіцяв "дотиснути" банки до кредитних ставок у 5-6%

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16 06 2020 12:15
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