Зеленський знову обіцяв "дотиснути" банки до кредитних ставок у 5-6%
Президент Володимир Зеленський обіцяє "дотиснути" банки для зниження ставок за кредитами в гривні до 5-6%.
Про це він повідомив під час робочї зустріч у Кам'янець-Подільському повідомляє "Економічна правда", посилаючись на "Інтерфакс-Україна".
"Кредити ми "дотиснемо" у будь-якому разі, кредити ми однаково зробимо для населення максимум... до 5-6%, це дуже складно, ми будемо туди рухатися. 10% ми зробимо", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що вартість кредитів прив'язана до рівня облікової ставки Нацбанку України (наразі 8%), уточнивши, що її зниження позначиться на здешевленні кредитів.
Відповідаючи на запитання представників туристичної сфери про очікування щодо того, чи знижуватиметься облікова ставка, президент сказав: "Так, ми ж працюємо! Тому коли ставка знизиться, і кредити знижуватимуться".
Під час зустрічі Зеленський також пообіцяв знизити ставки за кредитами у валюті до 3-5%.
Нагадаємо, що Зеленський виступає за надання малому та мікробізнесу кредитних канікул
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