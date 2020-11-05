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Зеленський виступає за надання малому та мікробізнесу кредитних канікул

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з боку уряду створено всі передумови для повноцінної роботи оновленої програми "Доступні кредити 5-7-9%"
"Ми обговорювали низку програм кредитної підтримки малого та мікробізнесу, адже вони найбільше страждають від карантину. Ми маємо допомогти їм зараз та після карантину, щоб вони могли швидко оговтатися. Нам треба запропонувати їм так звані кредитні канікули", - сказав Зеленський.
Зеленський виступає за надання малому та мікробізнесу кредитних канікул Фото: ua.news

Президент України Володимир Зеленський виступає за надання кредитних канікул для малого та мікробізнесу, які найбільше постраждали від карантинних обмежень.

Як повідомила прес-служба глави держави, про це йшлося на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу.

"Ми обговорювали низку програм кредитної підтримки малого та мікробізнесу, адже вони найбільше страждають від карантину. Ми маємо допомогти їм зараз та після карантину, щоб вони могли швидко оговтатися. Нам треба запропонувати їм так звані кредитні канікули", - сказав Зеленський.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з боку уряду створено всі передумови для повноцінної роботи оновленої програми "Доступні кредити 5-7-9%", також додатково фіналізується інша програма - "Нові гроші", за якою підприємці зможуть отримати кредити під дуже низький відсоток.

"Ці програми допоможуть українському бізнесу витримати важкі економічні умови, зумовлені епідемією, а також стануть запорукою збереження робочих місць. Основна умова програм - збереження не менше ніж 80% робочих місць у малому та мікробізнесі", - зазначив Шмигаль.

"Прем’єр-міністр також повідомив, що, за інформацією Державного центру зайнятості, цього місяця зареєструвалося додатково 140 тисяч безробітних. Щоб допомогти з виплатами людям, які втратили роботу, Кабінет Міністрів виділив шість мільярдів гривень з Фонду боротьби з коронавірусом", - зазначено в повідомлені.

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11 05 2020 15:56
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