Програма "Нові гроші" передбачатиме кредити малим підприємцям терміном до 2 років під 3% річних
Кредитна програма "Нові гроші" передбачатиме кредити для малих і мікропідприємств терміном до двох років під 3% річних, повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, пише "Інтерфакс-Україна".
"Програма "Нові гроші" передбачатиме фінансування мікро- і малих підприємств, тобто компаній з оборотом в еквіваленті до EUR10 млн. Мета її - надати фінансування на першочергові цілі: виплати зарплати, оплати комунальних послуг, оренди, податкових і обов'язкових платежів", - сказав Петрашко під час брифінгу у вівторок.
"Різницю між 3% річних і ставкою, яку визначить банк на основі фінансування НБУ, компенсуватиме держава", - додав міністр.
При цьому програма міститиме вимоги щодо фонду оплати праці та чисельності персоналу позичальників.
"Буде також на вісім місяців відстрочення з виплати тіла кредиту та відстрочення з виплати відсотків", - сказав Петрашко.
Він наголосив, що запуск програми "Нові гроші" потребує законодавчих змін, відповідні ініціативи щодо портфельних гарантій затверджені урядом і будуть подані до парламенту.
"У нас є позитивні відгуки від народних депутатів, вони готові за це проголосувати", - зазначив міністр.
Нагадаємо, що держава пропонує малому бізнесу кредит під 0%
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