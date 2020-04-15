Держава пропонує малому бізнесу кредит під 0%
Про це на брифінгу після засідання уряду сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Одне з рішень, яке ми прийняли, - це зміна до постанови (доступні кредити під - ред.) 5-7-9, щодо пільгового кредитування підприємств. Зміни, які ми внесли, стосуються практичної допомоги тим мікропідприємствам та малому бізнесу, які зараз зіштовхнулись з обслуговуванням кредитного навантаження в банку. Передбачається, що підприємства можуть по своїх існуючих кредитах звернутись в банк, і держава компенсує відсоткову ставку, тобто підприємство буде платити 0%", - заявив міністр.
За його словами, якщо у підприємства, для прикладу, є 500 тисяч гривень кредиту, то, звернувшись у банк і отримавши допомогу від держави за цією програмою, воно до 31 березня 2021 року буде платити 0%.
"Це суттєва допомога таким підприємствам. Єдина вимога - збереження робочих місць", - наголосив Петрашко.
Він зазначив, що наразі уряд напрацьовує додатковий механізм надання нових кредитів для суб'єктів малого та мікробізнесу.
Нагадаємо, що близько 30 банків оголосили про надання кредитних канікул своїм клієнтам.
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