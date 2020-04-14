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Кредитні канікули вже надають три десятки банків

У складних випадках, клієнтам може бути запропонована капіталізація відсоткових платежів
Близько 30 банків оголосили про надання кредитних канікул своїм клієнтам.
Кредитні канікули вже надають три десятки банків Фото: financeblog.co.ua

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку у Facebook, пише "Укрінформ".

"Банки продовжують оголошувати кредитні канікули для своїх позичальників під час карантину. Про можливість реструктуризації кредитів публічно оголосили вже майже три десятки банків", - йдеться у повідомленні.

Пільговий режим кредитування передбачає не припинення виплати відсотків, а лише їх відтермінування на час карантину. Банки можуть звільнити клієнтів від повернення основної суми кредиту на час карантину. Тобто, сам термін виплати кредиту продовжується. При цьому банки не припиняють нараховувати відсотки, адже паралельно вони нараховують відсотки за депозитами іншим клієнтам. Однак сплатити відсотки можна буде вже після карантину. Штрафи та пені на період карантину заборонені законом.

У складних випадках, клієнтам може бути запропонована капіталізація відсоткових платежів. У НБУ зазначають, що капіталізація дозволить бізнесу залишатися ліквідним, а фізичним особам - підтримувати необхідний рівень поточного споживання.

Порядок надання кредитних канікул залежатиме від конкретних випадків та домовленостей клієнту з банком. Реструктуризації підлягають кредити, які без прострочок обслуговувалися позичальниками до 1 березня 2020 року. Пільговий режим за кредитом можуть отримати громадяни та компанії, які мають фінансові труднощі через карантин, хто повністю або частково втратив дохід та роботу.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 березня по 10 квітня гривневі кошти на рахунках населення в банках збільшилися на 4%, до 341,4 млрд грн, кошти населення в іноземній валюти у банках скоротились на 2%, до 9,8 млрд доларів. За даними Нацбанку, ліквідність банків зараз перевищує 200 млрд грн, валютна ліквідність становить 7,9 млрд доларів. Цього абсолютно достатньо, щоб без проблем впоратися з підвищеним попитом на зняття коштів, запевняють в НБУ.

Нагадаємо, що кредитні канікули не працюють автоматично: бізнесу треба звертатися до банку

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14 04 2020 17:25
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