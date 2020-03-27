Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Кредитні канікули не працюють автоматично: бізнесу треба звертатися до банку - НБУ

Розпочати кредитні канікули може не лише позичальник. Їх може ініціювати і банк, якщо побачить, що бізнеси масово втрачають доходи на тлі карантину
У Національному банку України повідомили, що кредитні канікули для бізнесу не діятимуть автоматично: клієнту потрібно буде звертатися до банку та обговорювати зміни умов кредитування та графіку погашення платежів.
Кредитні канікули не працюють автоматично: бізнесу треба звертатися до банку - НБУ Фото: з відкритих джерел

Про це повідомила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова під час інтернет-брифінгу 27 березня, повідомляє "Громадське".

"Ще раз наголошую, що кредитні канікули - це не про прощення боргів, а про відтермінування платежів", - заявила Рожкова.

Вона зазначила, що 26 березня НБУ запровадив постанову про кредитні канікули та надіслав до банків листи з роз’ясненнями щодо того, як використовувати цей інструмент.

"Наголошую, що кредитні канікули не діятимуть автоматично для всіх позичальників. Позичальнику у будь-якому випадку потрібно буде звертатися до свого банку", - додала Рожкова, зазначивши, що для отримання пільги у кредитуванні позичальникам потрібно надати докази того, що вони втратили доходи.

Вона зазначила, що розпочати кредитні канікули може не лише позичальник. Їх може ініціювати і банк, якщо побачить, що бізнеси масово втрачають доходи на тлі карантину.

Зазначимо, що у Національному банку напередодні констатували, що кредитні канікули не означають, що на кредит позичальників не нараховуватимуться відсотки. Цей режим передбачає, що обов’язкові платежі за кредитами можна перенести у часі. За прострочку платежів банк не буде штрафувати та накладати пені чи збільшувати відсоткові ставки.

Нагадаємо, що кредитні канікули отримають ті, хто реально постраждав від зупинки бізнесу

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 03 2020 12:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.