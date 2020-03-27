Кредитні канікули не працюють автоматично: бізнесу треба звертатися до банку - НБУ

Розпочати кредитні канікули може не лише позичальник. Їх може ініціювати і банк, якщо побачить, що бізнеси масово втрачають доходи на тлі карантину

У Національному банку України повідомили, що кредитні канікули для бізнесу не діятимуть автоматично: клієнту потрібно буде звертатися до банку та обговорювати зміни умов кредитування та графіку погашення платежів.

Про це повідомила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова під час інтернет-брифінгу 27 березня, повідомляє "Громадське".

"Ще раз наголошую, що кредитні канікули - це не про прощення боргів, а про відтермінування платежів", - заявила Рожкова.

Вона зазначила, що 26 березня НБУ запровадив постанову про кредитні канікули та надіслав до банків листи з роз’ясненнями щодо того, як використовувати цей інструмент.

"Наголошую, що кредитні канікули не діятимуть автоматично для всіх позичальників. Позичальнику у будь-якому випадку потрібно буде звертатися до свого банку", - додала Рожкова, зазначивши, що для отримання пільги у кредитуванні позичальникам потрібно надати докази того, що вони втратили доходи.

Вона зазначила, що розпочати кредитні канікули може не лише позичальник. Їх може ініціювати і банк, якщо побачить, що бізнеси масово втрачають доходи на тлі карантину.

Зазначимо, що у Національному банку напередодні констатували, що кредитні канікули не означають, що на кредит позичальників не нараховуватимуться відсотки. Цей режим передбачає, що обов’язкові платежі за кредитами можна перенести у часі. За прострочку платежів банк не буде штрафувати та накладати пені чи збільшувати відсоткові ставки.

Нагадаємо, що кредитні канікули отримають ті, хто реально постраждав від зупинки бізнесу