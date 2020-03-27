Кредитні канікули не працюють автоматично: бізнесу треба звертатися до банку - НБУ
Про це повідомила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова під час інтернет-брифінгу 27 березня, повідомляє "Громадське".
"Ще раз наголошую, що кредитні канікули - це не про прощення боргів, а про відтермінування платежів", - заявила Рожкова.
Вона зазначила, що 26 березня НБУ запровадив постанову про кредитні канікули та надіслав до банків листи з роз’ясненнями щодо того, як використовувати цей інструмент.
"Наголошую, що кредитні канікули не діятимуть автоматично для всіх позичальників. Позичальнику у будь-якому випадку потрібно буде звертатися до свого банку", - додала Рожкова, зазначивши, що для отримання пільги у кредитуванні позичальникам потрібно надати докази того, що вони втратили доходи.
Вона зазначила, що розпочати кредитні канікули може не лише позичальник. Їх може ініціювати і банк, якщо побачить, що бізнеси масово втрачають доходи на тлі карантину.
Зазначимо, що у Національному банку напередодні констатували, що кредитні канікули не означають, що на кредит позичальників не нараховуватимуться відсотки. Цей режим передбачає, що обов’язкові платежі за кредитами можна перенести у часі. За прострочку платежів банк не буде штрафувати та накладати пені чи збільшувати відсоткові ставки.
Нагадаємо, що кредитні канікули отримають ті, хто реально постраждав від зупинки бізнесу
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