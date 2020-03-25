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Кредитні канікули отримають ті, хто реально постраждав від зупинки бізнесу - НБУ

Решта компаній мають продовжувати обслуговувати отримані кредити
"Компанії, які продовжують працювати, малий бізнес, який продовжує працювати в тій чи іншій формі, не можуть вимагати від вас і претендувати на кредитні канікули. Ми говоримо про канікули для тих, хто повністю зупинився і в кого зникли джерела надходжень для обслуговування кредиту", - наголосила Рожкова.
Кредитні канікули отримають ті, хто реально постраждав від зупинки бізнесу - НБУ

Національний банк змінює постанову № 351, щоб спростити банкам надання бізнесу, який постраждав від режиму карантину, кредитних канікул.

 

Про це заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова під час круглого столу з банківським сектором повідомляє "Економічна правда".

"Кредитні канікули - для тих українців і бізнесу, які реально постраждали від зупинки, тимчасової зупинки або часткової зупинки бізнесу", - розповіла Катерина Рожкова.

Решта компаній мають продовжувати обслуговувати отримані кредити.

"Компанії, які продовжують працювати, малий бізнес, який продовжує працювати в тій чи іншій формі, не можуть вимагати від вас і претендувати на кредитні канікули. Ми говоримо про канікули для тих, хто повністю зупинився і в кого зникли джерела надходжень для обслуговування кредиту", - наголосила Рожкова.

Вона нагадала, що кредитні канікули - це не прощення процентів чи тіла кредиту.

"Це просто відстрочка у часі. Все одно доведеться заплатити і тіло, і проценти за цей час", - попередила топменеджерка НБУ.

Частина банків вже почала процес реструктуризації таких кредитів, не чекаючи на затвердження нової регуляції НБУ.

"Ми запровадили програми реструктуризації для клієнтів, щоб на період карантину послабити тиск. І якщо клієнт надає документи, що позбавлений джерела доходу, то ми будемо йти назустріч клієнту і послабимо на період карантину цей тиск", - повідомив голова правління Форвард Банку Андрій Кисельов.

Цієї позиції дотримуються також інші банкіри. "Ми маємо бути соціально відповідальними: дозволяти реструктуризацію кредитів, робити кредитні канікули", - розповів голова правління "Піреус Банку" Сергій Наумов.

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25 03 2020 11:40
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