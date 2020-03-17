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Нацбанк пояснив нестачу валюти у касах банків

"Останніми днями ми спостерігаємо ознаки нестачі готівкової валюти в касах банків. Це спричинено підвищенням попиту населення на готівкову валюту"
Ознаки нестачі готівкової валюти у касах банків спричинені підвищенням попиту та припиненням авіаперевезень й закриттям кордонів.
Нацбанк пояснив нестачу валюти у касах банків

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook, передає УКРІНФОРМ.

"Останніми днями ми спостерігаємо ознаки нестачі готівкової валюти в касах банків. Це спричинено підвищенням попиту населення на готівкову валюту. Водночас на коррахунках банків зосереджено 8 млрд дол. США безготівкової валюти і клієнти можуть вільно переказувати власну валюту на свої рахунки, відкриті в інших банках, конвертувати одну безготівкову валюту в іншу. Але через припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари та євро доставляються в Україну з затримкою", - йдеться в повідомленні.

Враховуючи карантинні заходи, запроваджені країнами світу й Україною, Національний банк разом із банками вирішує цю проблему.

Нагадаємо, що Національний банк України на вівторок, 17 березня 2020 року, послабив офіційний курс гривні на 44 копійки - до 26,5249 грн за долар проти 26,089 грн за долар у понеділок.

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17 03 2020 12:20
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