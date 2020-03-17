БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк України на вівторок, 17 березня 2020 року, послабив офіційний курс гривні на 44 копійки - до 26,5249 грн за долар проти 26,089 грн за долар у понеділок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нацбанк послабив гривню ще на 44 копійки
Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 26,5249 грн за долар
Фото: epravda.com.ua
Такі дані наведено на сайті НБУ, передає УКРІНФОРМ.
Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 26,5249 грн за долар проти 26,089 грн за долар у понеділок, курс гривні до євро встановлено на рівні 29,5249 грн проти 28,9901 грн напередодні.
Нагадаємо, що Національний банк України з 25 лютого вводить в обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 03 2020 11:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?