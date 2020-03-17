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Нацбанк послабив гривню ще на 44 копійки

Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 26,5249 грн за долар
Національний банк України на вівторок, 17 березня 2020 року, послабив офіційний курс гривні на 44 копійки - до 26,5249 грн за долар проти 26,089 грн за долар у понеділок.
Нацбанк послабив гривню ще на 44 копійки Фото: epravda.com.ua

Такі дані наведено на сайті НБУ, передає УКРІНФОРМ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 26,5249 грн за долар проти 26,089 грн за долар у понеділок, курс гривні до євро встановлено на рівні 29,5249 грн проти 28,9901 грн напередодні.

Нагадаємо, що Національний банк України з 25 лютого вводить в обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень.

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17 03 2020 11:40
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