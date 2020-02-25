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Нацбанк увів в обіг оновлені 200 гривень

Проте, за даними НБУ, оновлена банкнота має посилений захист: покращені рельєфності елементів друку, зокрема ділянки для людей з порушеннями зору, а також змінений і вдосконалений ультрафіолетовий та інфрачервоний захист
Національний банк України з 25 лютого вводить в обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень.
Нацбанк увів в обіг оновлені 200 гривень Фото: Громадське

Дизайн нової банкноти практично ідентичний дизайну банкноти зразка 2007 року На новій банкноті зберегли основні зображення. Зокрема, на лицьовому боці банкноти зображено портрет Лесі Українки, на зворотному - в'їзну вежу Луцького замку, повідомляє "Громадське". Розмір банкноти також зберегли - 75 на 148 мм.

Проте, за даними НБУ, оновлена банкнота має посилений захист: покращені рельєфності елементів друку, зокрема ділянки для людей з порушеннями зору, а також змінений і вдосконалений ультрафіолетовий та інфрачервоний захист. Крім того, серійний номер чорного кольору виконаний шрифтом зі змінною висотою знаків і розташований вертикально вздовж правого краю зворотного боку банкноти.

Нагадаємо, що Нацбанк зміцнив гривню

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25 02 2020 10:55
ТЕГИ: НБУ, гривня
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