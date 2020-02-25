Нацбанк увів в обіг оновлені 200 гривень
Дизайн нової банкноти практично ідентичний дизайну банкноти зразка 2007 року На новій банкноті зберегли основні зображення. Зокрема, на лицьовому боці банкноти зображено портрет Лесі Українки, на зворотному - в'їзну вежу Луцького замку, повідомляє "Громадське". Розмір банкноти також зберегли - 75 на 148 мм.
Проте, за даними НБУ, оновлена банкнота має посилений захист: покращені рельєфності елементів друку, зокрема ділянки для людей з порушеннями зору, а також змінений і вдосконалений ультрафіолетовий та інфрачервоний захист. Крім того, серійний номер чорного кольору виконаний шрифтом зі змінною висотою знаків і розташований вертикально вздовж правого краю зворотного боку банкноти.
Нагадаємо, що Нацбанк зміцнив гривню
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