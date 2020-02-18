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Нацбанк зміцнив гривню

Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 24,4456 грн за долар
Національний банк України на вівторок, 18 лютого 2020 року, встановив офіційний курс гривні на рівні 24,4456 грн за долар проти 24,447 грн за долар у понеділок.
Нацбанк зміцнив гривню Фото: з відкритих джерел

Такі дані наведено на сайті НБУ,передає УКРІНФОРМ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 24,4456 грн за долар проти 24,447 грн за долар у понеділок, курс гривні до євро встановлено на рівні 26,4954 грн проти 26,4944 грн напередодні.

Нагадаємо, що курс гривні в лютому 2020 року коливатиметься в діапазоні 24,5-25,5 грн за долар.

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18 02 2020 12:00
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