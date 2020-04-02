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Forex Club спрогнозував курс гривні на лютий

Керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин наголосиив, що нерезидентів стримує висока вартість гривні і дохідність боргових облігацій, яка стрімко знижується
Курс гривні в лютому 2020 року коливатиметься в діапазоні 24,5-25,5 грн за долар.
Forex Club спрогнозував курс гривні на лютий Фото: Reuters

Про це йдеться у пресрелізі Forex Club, який є в розпорядженні УКРІНФОРМ.

"Курс гривні в лютому може коливатися в діапазоні 24,5-25,5 грн за долар. Баланс сил на ринку визначатимуть пропозиція Мінфіну з прибутковості боргових облігацій, активність експортерів, а також кон'юнктура на світових ринках", - прогнозують аналітики Forex Club.

На думку аналітиків, ринки, що розвиваються, до яких належить Україна, відчуватимуть брак уваги з боку інвесторів, які на тлі зростаючих ризиків починають переводити кошти в більш безпечні активи, в тому числі долар США і золото.

Керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин наголосиив, що нерезидентів стримує висока вартість гривні і дохідність боргових облігацій, яка стрімко знижується.

"На останньому розміщенні ОВДП пропозиція прибутковості нижче 10% уже не так оптимістично зустрічалася інвесторами. Привабливість вкладень обмежує і намір НБУ знизити облікову ставку до кінця 2020 року до 7%. Тому для підтримки попиту Міністерству фінансів, імовірно, доведеться повернутися до більш високої ставки з прибутковості", - зазначає Шевчишин.

Експортери також продовжують зазнавати труднощів через сильну гривню. І хоча в січні курс ослаб, він все ще залишається високим для зміни тенденції.

Аналітики зазначають, що короткострокову підтримку гривні надає сприятлива погода, яка знижує потребу в імпорті газу, а також зменшення ціни на енергоресурси на світових ринках, що стримує сукупні розміри імпорту енергоносіїв. У довгостроковій перспективі гривня зберігає залежність від надходження інвестицій у зв'язку з очікуваним відкриттям ринку землі, великою приватизацією і запуском концесійних проектів.

Нагадаємо, що Національний банк України на вівторок, 4 лютого 2020 року, послабив офіційний курс гривні на 5 копійок - до 25,0836 грн за долар проти 25,0294 грн за долар у понеділок.

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04 02 2020 17:20
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