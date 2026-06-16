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Досвід війни в Україні допоміг німецьким дронам випередити американські аналоги

16 червня 2026, 12:54
Досвід війни в Україні допоміг німецьким дронам випередити американські аналоги
Фото: Макс Требухов
Успіх німецьких компаній, зокрема Helsing і Quantum Systems, багато в чому пов'язаний із тісною співпрацею з Україною.

Досвід війни в Україні допоміг німецьким виробникам безпілотників отримати технологічну перевагу над американськими конкурентами. Під час військових навчань у Литві армія США високо оцінила можливості німецького ударного дрона HX-2, який продемонстрував стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє WELT.

Умови випробувань були максимально наближені до сучасної війни із застосуванням потужних засобів РЕБ, подібних до тих, які використовує росія на фронті. Під час тестів HX-2 показав кращі результати, ніж окремі американські системи. Один із розвідувальних дронів США не зміг ефективно працювати під впливом перешкод, тому військові залучили німецький безпілотник не лише для ударних місій, а й для пошуку та супроводу цілей.

Успіх німецьких компаній, зокрема Helsing і Quantum Systems, багато в чому пов'язаний із тісною співпрацею з Україною. Виробники отримують зворотний зв'язок безпосередньо з поля бою та швидко вдосконалюють свої системи відповідно до нових загроз. У компанії Helsing стверджують, що після перших поставок в Україну, коли безпілотник отримав критику за технічні проблеми, систему суттєво модернізували на основі бойового досвіду.

Війна в Україні фактично стала головним полігоном для розвитку безпілотних технологій. Протистояння між дронами та системами РЕБ змушує виробників постійно вдосконалювати навігацію, зв'язок і автономні алгоритми управління.

СШАНімеччинанавчаннявійна в УкраїніРЕБ

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