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Досить підривати нашу систему стримування – Столтенберг Трампу

14 лютого 2024, 14:17
Досить підривати нашу систему стримування – Столтенберг Трампу
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що кандидат у президенти США Дональд Трамп шкодить безпеці Альянсу.

Столтенберг сказав, що чекає на зміну риторики експрезидента.

Про це він заявив перед зустріччю міністрів оборони Альянсу, передає Європейська правда.

Генсек сказав, що останні заяви Трампа, де той поставив під сумнів намір захищати інших союзників в разі нападу росії підривають систему стримування. 

"НАТО був здатний запобігати атаці на Альянс протягом 75 років", - сказав Столтенберга.

І додав, що головною силою НАТО є принцип стримування, який ґрунтується на тому, що противники впевнені у спільній відповіді Альянсу в разі нападу на будь-якого члена, а відмова від цього принципу руйнує силу НАТО.

"Ідея і фокус НАТО – запобігти війні... Будь-які припущення про те, що ми не будемо захищати одне одного, підривають нашу безпеку", – додав генсек. 

За його словами, наразі всі чинні уряди членів Альянсу підкреслюють непорушність принципу спільної оборони.

Столтенберг вважає, що всі ці пояснення адресовані особисто Дональду Трампу після його заяв: "Мій сигнал – що не треба підривати нашу систему стримування. У нас немає сумніву в готовності захищати союзників".

На вихідних Трамп заявив, що заохочуватиме росію атакувати союзників по НАТО.

 

НАТОТрампСтолтенберг

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