Довірлива вінничанка віддала 5 мільйонів за "зняття порчі"

Шахрайці загрожує від 5 до 12 років ув’язнення

У Вінниці 38-річна жінка віддала уродженці Кіровоградської області 5 мільйонів гривень нібито за "зняття порчі".

"51-річна жінка в листопаді 2018 року шахрайським шляхом, під приводом "зняття порчі" з сім’ї, заволоділа грошовими коштами та ювелірними прикрасами 38-річної вінничанки вартістю майже 5 мільйонів гривень", - повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

За результатами досудового розслідування, вирок щодо зловмисниці за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) скерували до суду.

Шахрайці загрожує від 5 до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, що нацкомфінпослуг попереджає про новий вид фінансового шахрайства з переказом коштів на карткові рахунки фейкових компаній.