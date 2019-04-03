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Довірлива вінничанка віддала 5 мільйонів за "зняття порчі"

Шахрайці загрожує від 5 до 12 років ув’язнення
У Вінниці 38-річна жінка віддала уродженці Кіровоградської області 5 мільйонів гривень нібито за "зняття порчі".
Довірлива вінничанка віддала 5 мільйонів за "зняття порчі" Фото: npu.gov.ua

"51-річна жінка в листопаді 2018 року шахрайським шляхом, під приводом "зняття порчі" з сім’ї, заволоділа грошовими коштами та ювелірними прикрасами 38-річної вінничанки вартістю майже 5 мільйонів гривень", - повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

За результатами досудового розслідування, вирок щодо зловмисниці за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) скерували до суду.

Шахрайці загрожує від 5 до 12 років ув’язнення.  

Нагадаємо, що нацкомфінпослуг попереджає про новий вид фінансового шахрайства з переказом коштів на карткові рахунки фейкових компаній.

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04 03 2019 16:37
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