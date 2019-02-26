В Україні з'явився новий вид фінансового шахрайства: "Ви виграли квартиру"

"При цьому пропонується перерахувати кошти на картковий рахунок для оформлення свідоцтва на право власності"

Нацкомфінпослуг попереджає про новий вид фінансового шахрайства з переказом коштів на карткові рахунки фейкових компаній.

"На технічні засоби і засоби зв'язку (мобільні телефони та комп'ютери - ред) громадян від фінансових компаній надходять повідомлення про те, що вони стали переможцями і виграли квартиру в Києві", - повідомляється на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

"При цьому пропонується перерахувати кошти на картковий рахунок для оформлення свідоцтва на право власності. Надходять й інші повідомлення про виграш цінних призів аналогічного характеру", - заявили в Нацкомфінпослуг.

Перелік компаній: "Пей-Експерес Україна", "Мені-Пей Україна", "Фон-Бокс Україна", "Мір Мані", "Сіті Люкс Україна", "Велком-Пеймент", "Капітал Оне Україна", "Пей-Дірект", "Біг-Пеймент".

Крім того, на сайтах цих фінансових компаній розміщені фейкові свідоцтва Нацкомфінпослуг за підписом члена комісії Олександра Зальотова.

Cтаном на 21 лютого 2019 року зазначені в переліку фінансові компанії не зареєстровані в Державному реєстрі фінансових установ, і не набували статус фінустанов і не отримували ліцензії на надання фінансових послуг.

За даним фактом член Нацкомфінпослуг Залєтов звернувся з відповідною заявою до Національної поліцію.

Також, у Києві на Печерську поліцейські затримали квартирного злодія, який представлявся працівником комунальної служби. Після його візиту з квартир киян зникали гроші та цінні речі.