Під приводом перевірки лічильників чоловік обкрадав квартири в столиці

У Києві на Печерську поліцейські затримали квартирного злодія, який представлявся працівником комунальної служби. Після його візиту з квартир киян зникали гроші та цінні речі.

З повідомленням про крадіжку до правоохоронців звернулася місцева мешканка. Пенсіонерка розповіла, що в її квартиру на вулиці Липській прийшла людина, яка назвалася представником комунальної служби, щоб перевірити показники лічильника світла і газу. Після того, як він пішов, пенсіонерка помітила, що зникли ювелірні прикраси, повідомляється на сайті столичної поліції.

Отримавши інформацію та прикмети зловмисника, оперативники встановили його особу та затримали. Ним виявився 32-річний уродженець Тернополя, неодноразово засуджений за крадіжки та шахрайство.

"Ми перевіряємо інформацію, яку отримали під час допиту, адже чоловік зізнався у скоєнні 20 аналогічних правопорушень на території міста Києва", - розповіли в поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка). Затриманому оголошено повідомлення про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.