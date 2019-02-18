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Під приводом перевірки лічильників чоловік обкрадав квартири в столиці

Зловмисника затримала поліція
У Києві на Печерську поліцейські затримали квартирного злодія, який представлявся працівником комунальної служби. Після його візиту з квартир киян зникали гроші та цінні речі.
Під приводом перевірки лічильників чоловік обкрадав квартири в столиці Фото: 24smi.com

З повідомленням про крадіжку до правоохоронців звернулася місцева мешканка. Пенсіонерка розповіла, що в її квартиру на вулиці Липській прийшла людина, яка назвалася представником комунальної служби, щоб перевірити показники лічильника світла і газу. Після того, як він пішов, пенсіонерка помітила, що зникли ювелірні прикраси,  повідомляється на сайті столичної поліції.

Отримавши інформацію та прикмети зловмисника, оперативники встановили його особу та затримали. Ним виявився 32-річний уродженець Тернополя, неодноразово засуджений за крадіжки та шахрайство.

"Ми перевіряємо інформацію, яку отримали під час допиту, адже чоловік зізнався у скоєнні 20 аналогічних правопорушень на території міста Києва", - розповіли в поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка). Затриманому оголошено повідомлення про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, ізмаїльські правоохоронці затримали рецидивіста, який навіть у суді не втримався від скоєння крадіжки.
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18 02 2019 20:15
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