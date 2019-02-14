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На Одещині злодій-рецидивіст під час засідання суду вкрав куртку з грошима

Його вирахували, вивчивши камери відеоспостереження
Ізмаїльські правоохоронці затримали рецидивіста, який навіть у суді не втримався від скоєння крадіжки.
На Одещині злодій-рецидивіст під час засідання суду вкрав куртку з грошима Фото: Нацполіція

"Перебуваючи в приміщенні суду, де мали розглядати справу за звинуваченням його в раніше скоєних злочинах, неодноразово судимий ізмаїлець зі службового кабінету викрав куртку, в якій були гроші і документи", - повідомляють на сайті поліції Одеської області.

Про зникнення верхнього одягу потерпілий повідомив поліцейських. Переглянувши відео з камер спостереження, правоохоронці встановили особу крадія. Частину викраденого майна у 33-річного чоловіка вилучили та повернули власнику, а гроші в сумі 500 гривень він встиг витратити.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 185 Кримінального кодексу (крадіжка). Слідство триває.

Нагадаємо, прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко іронічно розповів на своїй Facebook-сторінці, як у столичному метро у нього вкрали бутерброди.

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14 02 2019 14:45
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