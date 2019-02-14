На Одещині злодій-рецидивіст під час засідання суду вкрав куртку з грошима

Ізмаїльські правоохоронці затримали рецидивіста, який навіть у суді не втримався від скоєння крадіжки.

"Перебуваючи в приміщенні суду, де мали розглядати справу за звинуваченням його в раніше скоєних злочинах, неодноразово судимий ізмаїлець зі службового кабінету викрав куртку, в якій були гроші і документи", - повідомляють на сайті поліції Одеської області.

Про зникнення верхнього одягу потерпілий повідомив поліцейських. Переглянувши відео з камер спостереження, правоохоронці встановили особу крадія. Частину викраденого майна у 33-річного чоловіка вилучили та повернули власнику, а гроші в сумі 500 гривень він встиг витратити.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 185 Кримінального кодексу (крадіжка). Слідство триває.

Нагадаємо, прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко іронічно розповів на своїй Facebook-сторінці, як у столичному метро у нього вкрали бутерброди.