На Одещині злодій-рецидивіст під час засідання суду вкрав куртку з грошима
"Перебуваючи в приміщенні суду, де мали розглядати справу за звинуваченням його в раніше скоєних злочинах, неодноразово судимий ізмаїлець зі службового кабінету викрав куртку, в якій були гроші і документи", - повідомляють на сайті поліції Одеської області.
Про зникнення верхнього одягу потерпілий повідомив поліцейських. Переглянувши відео з камер спостереження, правоохоронці встановили особу крадія. Частину викраденого майна у 33-річного чоловіка вилучили та повернули власнику, а гроші в сумі 500 гривень він встиг витратити.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 185 Кримінального кодексу (крадіжка). Слідство триває.
Нагадаємо, прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко іронічно розповів на своїй Facebook-сторінці, як у столичному метро у нього вкрали бутерброди.
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