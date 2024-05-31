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Дозвіл бити по рф поширюється на те, щоб українці могли захищатись – США

31 травня 2024, 19:52
Дозвіл бити по рф поширюється на те, щоб українці могли захищатись – США
Фото: U.S. army
Таким чином в адміністрації Байдена уточнили межі дозволу ударів по росії.

Про це телерадіокомпанія Голос Америки написала в Telegram-каналі

"Це поширюється на те, щоб українці могли захищатись. Так - через кордон проти атак рф, які звідти надходять", - заявив представник Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер. 

Раніше ми повідомили, що США дозволяють використовувати їх зброю на території росії, якщо це становить загрозу для України. Йшлося про засоби ППО для знищення ракет та винищувачів у безпосередній близькості до України.

Після чого Україна підтвердила, що США дозволили обмежене застосування своєї зброї для ударів по російській території.

 

СШАудари по рф

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