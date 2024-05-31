Україна підтвердила, що США дозволили обмежене застосування своєї зброї для ударів по російській території

За словами прес-секретаря президента, Україна почала отримувати позитивні сигнали з дипломатичних каналів про обмежене використання американської зброї у прикордонному з Харковом регіоні.

Україна отримала від США дозвіл на використання американської зброї для ударів по території росії. Але США встановили обмеження.

Про це заявив прес-секретар президента України Сергій Никифоров, передає The Guardian.

Як зазначає The Guardian, це рішення дозволяє Україні використовувати ракетні системи HIMARS, які надали США, для завдання ударів по російських військах і командно-контрольних центрах.

За словами прес-секретаря президента, Україна почала отримувати позитивні сигнали з дипломатичних каналів про обмежене використання американської зброї у прикордонному з Харковом регіоні.

"Це значно посилить нашу здатність протидіяти російським спробам наступати через кордон", – зазначив речник президента України.

Своєю чергою в інтерв'ю Guardian Зеленський дав зрозуміти, що Україні потрібна можливість використовувати "потужну" зброю великої дальності, яка може вражати цілі в глибині російської території – червону лінію, яку Білий дім відмовився зняти.

Без цього зеленого світла, за його словами, інші союзники, такі як Велика Британія, також можуть не дозволити Україні використовувати свою далекобійну зброю.

"Повірте нам, ми повинні відповісти. Вони не розуміють нічого, крім сили. Ми не перша й не остання ціль", – сказав він.

Нагадаємо, останніми тижнями точаться дискусії про те, щоб західні партнери дозволили України використовувати надану зброї для ударів по території росії.

Низка країн дали позитивний сигнал. Серед них країни Балтії, Польща, Фінляндія, Данія, Чехія, Канада та інші. Були і ті, які виступили проти, зокрема, мова йде про Італію.

Втім, важливе значення у цього питанні займала позиція США. Пентагон заявляв, що американську зброю Україна може використовувати лише на полі бою, а держсекретар США Ентоні Блінкен натякав, що Україна сама обирає, як їй воювати, тому позиція може змінитися.

Журналіст Financial Times Крістофер Міллер додав, що Україна звернулася по дозвіл, щоб зупинити наступ на Харківщину, 13 травня. Через два дні радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван пояснив Джо Байдену, чому треба дати дозвіл, і той погодився, попросивши свою команду вирішити всі деталі. Держсекретар Ентоні Блінкен теж почав просувати цю ідею після повернення з Києва 17 травня. Кілька днів тому рішення схвалив лідер США, а чинності воно набуло в четвер, 30 травня.

Раніше повідомлялось, що США дозволяють використовувати їх зброю на території росії, якщо це становить загрозу для України. Йшлося про засоби ППО для знищення ракет та винищувачів у безпосередній близькості до України.