Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна підтвердила, що США дозволили обмежене застосування своєї зброї для ударів по російській території

31 травня 2024, 12:15
Україна підтвердила, що США дозволили обмежене застосування своєї зброї для ударів по російській території
Фото: Андрій Попіль
За словами прес-секретаря президента, Україна почала отримувати позитивні сигнали з дипломатичних каналів про обмежене використання американської зброї у прикордонному з Харковом регіоні.

Україна отримала від США дозвіл на використання американської зброї для ударів по території росії. Але США встановили обмеження.

Про це заявив прес-секретар президента України Сергій Никифоров, передає The Guardian.

Як зазначає The Guardian, це рішення дозволяє Україні використовувати ракетні системи HIMARS, які надали США, для завдання ударів по російських військах і командно-контрольних центрах.

За словами прес-секретаря президента, Україна почала отримувати позитивні сигнали з дипломатичних каналів про обмежене використання американської зброї у прикордонному з Харковом регіоні.

"Це значно посилить нашу здатність протидіяти російським спробам наступати через кордон", – зазначив речник президента України.

Своєю чергою в інтерв'ю Guardian Зеленський дав зрозуміти, що Україні потрібна можливість використовувати "потужну" зброю великої дальності, яка може вражати цілі в глибині російської території – червону лінію, яку Білий дім відмовився зняти.

Без цього зеленого світла, за його словами, інші союзники, такі як Велика Британія, також можуть не дозволити Україні використовувати свою далекобійну зброю.

"Повірте нам, ми повинні відповісти. Вони не розуміють нічого, крім сили. Ми не перша й не остання ціль", – сказав він.

Нагадаємо, останніми тижнями точаться дискусії про те, щоб західні партнери дозволили України використовувати надану зброї для ударів по території росії.

Низка країн дали позитивний сигнал. Серед них країни Балтії, Польща, Фінляндія, Данія, Чехія, Канада та інші. Були і ті, які виступили проти, зокрема, мова йде про Італію.

Втім, важливе значення у цього питанні займала позиція США. Пентагон заявляв, що американську зброю Україна може використовувати лише на полі бою, а держсекретар США Ентоні Блінкен натякав, що Україна сама обирає, як їй воювати, тому позиція може змінитися.

Журналіст Financial Times Крістофер Міллер додав, що Україна звернулася по дозвіл, щоб зупинити наступ на Харківщину, 13 травня. Через два дні радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван пояснив Джо Байдену, чому треба дати дозвіл, і той погодився, попросивши свою команду вирішити всі деталі. Держсекретар Ентоні Блінкен теж почав просувати цю ідею після повернення з Києва 17 травня. Кілька днів тому рішення схвалив лідер США, а чинності воно набуло в четвер, 30 травня.

Раніше повідомлялось, що США дозволяють використовувати їх зброю на території росії, якщо це становить загрозу для України. Йшлося про засоби ППО для знищення ракет та винищувачів у безпосередній близькості до України.

війна в УкраїнизброяСША

Останні матеріали

Організовуватися заради перемоги. Захід має не боятися, а бути готовим – Бен Годжес
Політика
Організовуватися заради перемоги. Захід має не боятися, а бути готовим – Бен Годжес
Переклад iPress – 31 травня 2024, 12:05
Нація вбивць. Кремль не здатен позбутися методів і звичок радянських часів – Марк Тот та Джонатан Світ
Політика
Нація вбивць. Кремль не здатен позбутися методів і звичок радянських часів – Марк Тот та Джонатан Світ
Переклад iPress – 31 травня 2024, 08:27
П'ять стратегічних завдань для перемоги України. Що має зробити адміністрація Байдена разом з Конгресом – доповідь CSIS
Політика
П'ять стратегічних завдань для перемоги України. Що має зробити адміністрація Байдена разом з Конгресом – доповідь CSIS
Переклад iPress – 30 травня 2024, 15:52
Вибори в Британії. Чи готові лейбористи до зовнішніх викликів і яка їхня позиція щодо України? – Лоуренс Фрідман
Політика
Вибори в Британії. Чи готові лейбористи до зовнішніх викликів і яка їхня позиція щодо України? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 травня 2024, 08:30
Політика
"Смерті не існує". Панічна росія обіцяє солдатам, що вони воскреснуть відразу після смерті – Джулія Девіс
Переклад iPress – 30 травня 2024, 01:56
Розширити цілі західної зброї. На адміністрацію США тиснуть європейські союзники
Політика
Розширити цілі західної зброї. На адміністрацію США тиснуть європейські союзники
Переклад iPress – 29 травня 2024, 16:35
На фронті
Політика
На фронті "відносна" стабільність. росіяни несуть великі втрати, але захопили одне поле і зайняли південну частину Старомайорського – Том Купер
Переклад iPress – 29 травня 2024, 12:40
Кремлівський плазун. Міністри ЄС обурені тим, що Угорщина знову блокує військову допомогу Україні – Politico
Політика
Кремлівський плазун. Міністри ЄС обурені тим, що Угорщина знову блокує військову допомогу Україні – Politico
Переклад iPress – 29 травня 2024, 07:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється