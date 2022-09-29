Дозвіл на виїзд дитини за кордон можна буде отримати у "Дії"
Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.
"Батьки зможуть оформити згоду на тимчасовий виїзд дитини за кордон у додатку Дія за кілька кліків та без участі нотаріуса. А також без бюрократії, черг та безкоштовно", - йдеться у повідомленні.
Раніше у "Дії" з'явилася послуга реєстрації для потенційних батьків, яка допоможе спростити процес усиновлення. При цьому заяву на реєстрацію буде перевірено працівниками служби у справах дітей протягом 5 робочих днів. Після цього комісія відвідає будинок майбутніх батьків, щоби переконатися, що там може жити дитина.
Втім ще влітку повідомлялося, що дозвіл на виїзд дітей за кордон можна буде оформити в "Дії". Оскільки Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект №6146.
Раніше повідомлялось, що додаток на основі української "Дії" планують розробити в Естонії.
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