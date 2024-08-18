ДПСУ відповіла на заяви лукашенка

Ситуація на кордоні з білоруссю лишається без змін.

Ситуація на кордоні України з бр не змінилася і прикордонники не фіксують переміщення техніки або військ.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь без змін. Ми не спостерігаємо збільшення техніки чи особового складу білоруських підрозділів поряд нашого кордону", - сказав речник.

Раніше самопроголошений білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що нібито до кордону з Україною перекинули "третину армії" Білорусі.

Разм з тим, глава білорусі звинуватив Україну у нібито агресивній політиці та зосередженні сил біля білоруського кордону.

лукашенко заявив про понад 120 тисяч українських військових.