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ДПСУ відповіла на заяви лукашенка

18 серпня 2024, 16:39
ДПСУ відповіла на заяви лукашенка
Фото: ДПСУ
Ситуація на кордоні з білоруссю лишається без змін.

Ситуація на кордоні України з бр не змінилася і прикордонники не фіксують переміщення техніки або військ.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь без змін. Ми не спостерігаємо збільшення техніки чи особового складу білоруських підрозділів поряд нашого кордону", - сказав речник. 

Раніше  самопроголошений білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що нібито до кордону з Україною перекинули "третину армії" Білорусі. 

Разм з тим, глава білорусі звинуватив Україну у нібито агресивній політиці та зосередженні сил біля білоруського кордону. 

лукашенко заявив про понад 120 тисяч українських військових.

 

Білорусьвійна в Україні

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