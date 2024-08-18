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білорусь планує перекинути третину своєї армії до кордону з Україною – лукашенко

18 серпня 2024, 14:03
білорусь планує перекинути третину своєї армії до кордону з Україною – лукашенко
За словами білоруського диктатора, там вже знаходиться більше 120 тисяч українських військових.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що перекинув до кордону з Україною майже третину своєї армії через те, що там начебто знаходиться понад 120 тисяч українських військових.

По це Лукашенко сказав в інтерв'ю телеканалу "россия", повідомляє Белта

"Бачачи їхню (України – ред.) агресивну політику, ми ввели туди і розмістили в певних точках - так, як це в разі війни, оборони було б, - наших військових уздовж усього кордону. Ба більше, там працюють спецслужби, спецпідрозділи - "Альфа", "Алмаз" та інші - найбільш підготовлені, вони свою роботу роблять", - заявив білоруський президент. 

За його словами, українські війська у значній кількості знаходяться на кордоні з Білоруссю, бо думають, що "путін знову буде наступати з території білорусі".

"У відповідь я змушений був майже третину армії перекинути додатково на посилення того, що було", - додав Лукашенко.

Самопроголошений глава білорусі вважає, що "смерті подібно, щоб ми свої війська з кордону з Україною прибрали". "Війна йде", - сказав лукашенко.

 
БілорусьЛукашенковійна в Україні

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