Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відреагував на слова президента рф і він націлений на домовленості, які б відповідали інтересам і України, і росії.

Про це пише Reuters.

"Жменька пожертвувань"з боку росії не зможе виправити "драматичні наслідки" припинення зернової угоди, яка доволяла експортувати мільйони тонн агропродукції з України.

"Очевидно, що якщо прибрати з ринку мільйони і мільйони тонн зерна, то це призведе до зростання цін. Тож не жменькою пожертвувань деяким країнам ми виправимо цей драматичний вплив, який зачіпає всіх і всюди", – заявив Гутерріш.

Він додав, що будь-яке підвищення цін на продовольство зараз буде "оплачено всіма і скрізь – і насамперед країнами, що розвиваються, та вразливими людьми в країнах із середнім рівнем доходу і навіть у розвинених країнах".

ООН продовжить контакти з усіма зацікавленими сторонами з приводу відновлення зернової угоди" і контакти з усіма сторонами буде продовжено. З Туреччиною, Україною, росією, іншими сторонами, здатними впливати на світовий ринок агропродукції, сказав Гутерріш.

"Ми маємо бути прагматичними і ми маємо робити все, щоб забезпечити доступ агропродукції та добрив з рф і України на глобальні ринки", – сказав генсек у відповідь на питання, чи вважає він можливим розробити нову зернову угоду без участі рф.