Під час атаки ДРГ біля Попасної зник безвісти український військовий В ході бойового зіткнення біля Пасної зник безвісти один боєць ООС, двох терористів вбито

Військові додали, що під час бою зник безвісти один з військовослужбовців частини, наразі тривають пошукові заходи, але позитивних результатів не дали.

"В ході проведення перевірки мінно-вибухових загороджень перед переднім краєм оборони одного з механізованих підрозділів частини в районі н.п. Попасна група саперів була атакована диверсійно-розвідувальною групою противника. Зав’язався бій. В ході бою саперами було знищено двох військовослужбовців противника та одного поранено. Для підтримки ДРГ противником було застосовано заборонену Мінськими домовленостями зброю", - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці 54 окремої механізованої бригади. Читайте також: Рада збільшила межі на Донбасі

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