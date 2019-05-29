CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВійськові додали, що під час бою зник безвісти один з військовослужбовців частини, наразі тривають пошукові заходи, але позитивних результатів не дали.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під час атаки ДРГ біля Попасної зник безвісти український військовий
В ході бойового зіткнення біля Пасної зник безвісти один боєць ООС, двох терористів вбито
"В ході проведення перевірки мінно-вибухових загороджень перед переднім краєм оборони одного з механізованих підрозділів частини в районі н.п. Попасна група саперів була атакована диверсійно-розвідувальною групою противника. Зав’язався бій. В ході бою саперами було знищено двох військовослужбовців противника та одного поранено. Для підтримки ДРГ противником було застосовано заборонену Мінськими домовленостями зброю", - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці 54 окремої механізованої бригади.
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29 05 2019 09:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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