Рада збільшила межі на Донбасі
Відповідну постанову №8576 "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста Горлівки і Бахмутського району Донецької області" підтримали 230 нардепів, повідомляє "Обозреватель".
Під час обговорення цього проекту постанови депутати відзначили, що його прийняття полегшить отримання жителями Гладосового пенсій і соціальної допомоги.
Нардеп Наталія Веселова зазначила, що жителі Гладосового для отримання пенсії або соціальної допомоги, були змушені перетинати лінію зіткнення через КПВВ "Майорське", з жовтня-листопада 2018 року перед ними утворилася заборгованість із виплати пенсії. "Люди не можуть отримати цю заборгованість, оскільки вважаються переселенцями", - підкреслила депутат.
Гладосове раніше було в межах неконтрольованої Україною території (Гольмівська сільрада Горлівської міської ради Донецької області), а тепер повернуто під контроль держави Україна.
Нагадаємо, Зеленський заперечив можливість ведення переговорів з Росією.
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