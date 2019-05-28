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Рада збільшила межі на Донбасі

Прийняття постанови полегшить отримання жителям Гладосового пенсій і соціальної допомоги
Верховна Рада змінила межі Бахмутського району Донецької області, збільшивши його територію на 71,7 гектара земель і включивши в нього село Гладосове.
Рада збільшила межі на Донбасі Фото: dilovamova.com

Відповідну постанову №8576 "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста Горлівки і Бахмутського району Донецької області" підтримали 230 нардепів, повідомляє "Обозреватель".

Під час обговорення цього проекту постанови депутати відзначили, що його прийняття полегшить отримання жителями Гладосового пенсій і соціальної допомоги.

Нардеп Наталія Веселова зазначила, що жителі Гладосового для отримання пенсії або соціальної допомоги, були змушені перетинати лінію зіткнення через КПВВ "Майорське", з жовтня-листопада 2018 року перед ними утворилася заборгованість із виплати пенсії. "Люди не можуть отримати цю заборгованість, оскільки вважаються переселенцями", - підкреслила депутат.

Гладосове раніше було в межах неконтрольованої Україною території (Гольмівська сільрада Горлівської міської ради Донецької області), а тепер повернуто під контроль держави Україна.

Нагадаємо, Зеленський заперечив можливість ведення переговорів з Росією.

 
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28 05 2019 13:35
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