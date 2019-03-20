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Дрогобич першим в Україні впровадив запис до шкіл за технологією Blockchain

У квітні планують впровадити таку саму базу у дитячих садках
Дрогобицька міська рада запустила в публічне тестування запис в середні навчальні заклади міста на основі технології Blockchain.
Дрогобич першим в Україні впровадив запис до шкіл за технологією Blockchain Фото: BBC

Відтепер усі заявки батьків про запис до навчальних закладів заноситимуться до бази даних, захищеної від фальсифікації, повідомляє "Економічна правда".

"Всі заяви в перші класи, які подані станом на березень, вже занесені, а наступні заяви батьки можуть вносити і перевіряти самостійно. У квітні плануємо впровадити таку саму базу у дитячих садах, саме зараз відбувається тестування системи", - заявив Гайдер.

"Технологія Blockchain - це повністю прозорі процеси в освіті. Також система побудована так, що надійно захищає персональні дані заявника і дитини. Ми відновлюємо довіру до місцевого самоврядування, оскільки з цією системою ми ліквідуємо корупційні ризики: директор школи надає освітні послуги, а не ухвалює рішення, хто потрапить в клас, а хто - ні", - пояснив Гайдер.

Раніше виконком Дрогобицької міської ради ухвалив рішення про переведення запису до навчальних закладів на базу технології Blockchain.

Зараз відділ інформаційних технологій та аналізу виконкому розробляє дорожню карту використання технології Blockchain і в інших сферах міста, якими опікується місцеве самоврядування. Зокрема мова йде про переведення реєстрації заяв на отримання земельних ділянок на Blockchain, реєстр комунального майна, договорів тощо.

Нагадаємо, що за схваленим урядом законопроектом про середню освіту можна буде вчитися вдома за спроможності школи розробити навчальний план та наявності необхідних для навчання умов удома.

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20 03 2019 23:07
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