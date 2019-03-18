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Українські школярі зможуть вчитися вдома - проект закону про середню освіту

Потрібно, щоб було бажання всіх учасників процесу
За схваленим урядом законопроектом про середню освіту можна буде вчитися вдома за спроможності школи розробити навчальний план та наявності необхідних для навчання умов удома.
Українські школярі зможуть вчитися вдома - проект закону про середню освіту Фото: BBC

Законопроект дає можливість навчатися індивідуально, зокрема за сімейною формою навчання, заявив заступник міністра освіти та наук Вадим Карандій, повідомляє "Громадське".

На запитання журналіста, чи вистачить для цього лише бажання учня, учениці та батьків, Карандій вказав, що необхідне погодження всіх учасників навчального процесу.

"Потрібно, щоб було бажання всіх учасників процесу. Спроможність навчального закладу розробити й супроводжувати необхідний навчальний план (розробка, консультування й оцінювання за певні проміжні етапи), ну і відповідно умови для навчання вдома. Тому що можуть бути ситуації, коли вдома не завжди можуть бути створені умови для навчання", - зазначив заступник міністра.

13 березня законопроект погодив Кабінет міністрів і передав його до Верховної Ради.

Нагадаємо, уже наприкінці цього навчального року 11-класники вивчатимуть історію створення Православної церкви України та надання Україні Томосу про автокефалію.

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18 03 2019 22:05
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