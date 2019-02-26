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У шкільну програму включили вивчення створення ПЦУ і надання Томосу

Міносвіти дало відповідні рекомендації вчителям
Міністерство освіти і науки включило в шкільну програму для 11-х класів з історії України тему створення Православної церкви України (ПЦУ) і надання Томосу про автокефалію.
У шкільну програму включили вивчення створення ПЦУ і надання Томосу Фото: з вільних джерел
"Уже наприкінці цього навчального року 11-класники вивчатимуть історію створення Православної церкви України і надання Томосу про автокефалію. Про це йдеться в листі Міністерства освіти і науки, що містить інформаційні матеріали для вчителів про висвітлення цього питання для старшокласників, який був спрямований у школи, в управління освіти і ІППО сьогодні, 26 лютого 2019 року", - повідомляють на сайті Міносвіти.
 

У міністерстві підкреслили, що створення ПЦУ і надання Томосу - важлива історична подія.

"Про те, що українська держава і духовенство намагалися реалізувати цю ідею, і раніше згадувалося в українських підручниках. Ця частина історії України вивчається в школах наприкінці навчального року - у квітні-травні. Для нас було принципово до цього часу надіслати вчителям інформаційні матеріали, якими вони можуть користуватися вже цього року. Сам наказ про зміну програм підписано 21 лютого, і вже сьогодні, 26 лютого, ми направили матеріали", - зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Вона додала, що в підручниках з історії ця тема з'явиться з наступного навчального року, оскільки у 2019-му заплановано видати нові книги для 11-х класів.

"Ми друкуємо підручники що п'ять років. Цього разу історичні зміни збіглися в часі безпосередньо з друком для відповідного класу, тому інформація буде внесена оперативно", - пояснила Гриневич.

Вона також додав, що ця тема також буде внесена в програму ЗНО з історії України, але складати тестування з неї почнуть щонайшвидше 2021 року.

Нагадаємо, після інтронізації глави ПЦУ митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбудеться перше засідання Священного Синоду Православної церкви України (ПЦУ).

Додамо, що понад 100 парафій УПЦ Московського патріархату після Об'єднавчого собору перейшли в Православну церкву України.

Як відомо, що 6-го січня Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.

 

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26 02 2019 18:46
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